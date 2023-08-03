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ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область: есть разрушения

3 августа 2023, 11:01
Фото: 1MI

Дом и машина пострадали при обстреле Мокрой Орловки в Белгородской области

Под обстрел попало село в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ обстреляли Мокрую Орловку в Грайворонском горокруге. Есть разрушения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Повреждения получил частный дом: в нём осколками выбило окна, также посечены фасад и забор. Помимо этого, при обстреле задело автомобиль и линию электропередачи.

На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

Напомним, что 2 августа ВСУ нанесли более 90 ударов по Белгородской области. Повреждения получили три дома. Все разрушения пришлись на Краснояружский район.

Помимо этого, накануне под Белгородом сработала система ПВО. Сообщалось о сбитом беспилотнике.

Три частных дома и автомобиль пострадали во время обстрела Белгородской области
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