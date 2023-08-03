ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область: есть разрушения

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
ВСУ обстреляли Мокрую Орловку в Грайворонском горокруге. Есть разрушения. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Повреждения получил частный дом: в нём осколками выбило окна, также посечены фасад и забор. Помимо этого, при обстреле задело автомобиль и линию электропередачи.
На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.
Напомним, что 2 августа ВСУ нанесли более 90 ударов по Белгородской области. Повреждения получили три дома. Все разрушения пришлись на Краснояружский район.
Помимо этого, накануне под Белгородом сработала система ПВО. Сообщалось о сбитом беспилотнике.