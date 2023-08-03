«Все потери возместить невозможно»: Гладков о налоговых льготах для шебекинцев

В ходе прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Анна. Она поинтересовалась, будут ли какие-то льготы по налогам для предпринимателей из Шебекино, которые из-за обстоятельств не могли сдавать коммерческую недвижимость в аренду.