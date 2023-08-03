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«Все потери возместить невозможно»: Гладков о налоговых льготах для шебекинцев

3 августа 2023, 17:33
Фото: 1MI

Гладков рассказал о льготах по налогам для предпринимателей из Шебекино

С вопросом о льготах к главе региона обратились в ходе прямой линии. Губернатор направил белгородку в региональное министерство экономического развития.
Сюжет
Льготы

В ходе прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Анна. Она поинтересовалась, будут ли какие-то льготы по налогам для предпринимателей из Шебекино, которые из-за обстоятельств не могли сдавать коммерческую недвижимость в аренду.

Гладков отметил, что все потери возместить невозможно.

Я предлагаю вам обратиться в министерство экономического развития Белгородской области. Заместитель министра ждёт. Все возможности, которые есть в нашем распоряжении, будут до вас доведены.
Вячеслав Гладков

Напомним, жителей Белгорода, чьи дома были повреждены от обстрелов, освободили от уплаты налога на имущество физлиц. Также депутаты города приняли решение освободить собственников, чьи участки пострадали от обстрелов, от уплаты земельного налога.

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#Кристина Семенчук#Налог#Льготы#Шебекино#Общество#Губернатор#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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