В центре Белгорода загорелся автобус: что известно на данный момент

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Очевидцы с места событий сообщают, что огонь к моменту публикации локализовали. Пожарные практически закончили тушение: тем не менее, салон автобуса выгорел полностью. Также передают, что на место прибыл министр транспорта региона Сергей Евтушенко.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. О причинах пожара пока говорить рано. Пока что можно утверждать, что огонь сильнее всего повредил кабину водителя и переднюю часть транспортного средства.