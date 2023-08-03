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Published Сегодня, 14:19

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Updated Сегодня, 14:25

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В центре Белгорода загорелся автобус: что известно на данный момент

3 августа 2023, 14:19
Фото: "Открытый Белгород"

В центре Белгорода сгорел автобус

В районе 17 часов в социальных сетях стали появляться сообщения о загоревшемся в центре Белгорода автобусе. Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на момент приезда пожарных в салоне автомобиля никого не было.
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МЧС

Очевидцы с места событий сообщают, что огонь к моменту публикации локализовали. Пожарные практически закончили тушение: тем не менее, салон автобуса выгорел полностью. Также передают, что на место прибыл министр транспорта региона Сергей Евтушенко.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. О причинах пожара пока говорить рано. Пока что можно утверждать, что огонь сильнее всего повредил кабину водителя и переднюю часть транспортного средства.

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#Артем Черненко#Белгород#Происшествия#МЧС#Автобус#Пожар#Тушение#Новости Белгорода
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