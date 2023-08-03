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Published Сегодня, 14:57

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В МЧС назвали причину пожара в автобусе в Белгороде

3 августа 2023, 14:57
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Сгоревший автобус

Из-за сгоревшего автобуса в Белгороде ограничили движение

3 августа на улице Преображенской вспыхнул автобус. Обошлось без пострадавших. На участке дороги после произошедшего перекрыли движение.
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Пожар

На улице Преображенской в Белгороде 3 августа сгорел автобус. Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о пожаре к ним поступило в 16:57. В 17:20 в ведомстве отчитались, что огонь потушили.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства. Пострадавших нет.

В региональном УМВД добавили, что на участке дороги в районе стоматологической поликлиники на улице Преображенской ограничено движение. Для объезда автомобилистам рекомендуют использовать Белгородский проспект, Гражданский проспект, проспект Славы.

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#Инна Рогова#Автобус#Пожар#МЧС#Ограничение движения#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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