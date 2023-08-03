В МЧС назвали причину пожара в автобусе в Белгороде

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
На улице Преображенской в Белгороде 3 августа сгорел автобус. Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о пожаре к ним поступило в 16:57. В 17:20 в ведомстве отчитались, что огонь потушили.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства. Пострадавших нет.
В региональном УМВД добавили, что на участке дороги в районе стоматологической поликлиники на улице Преображенской ограничено движение. Для объезда автомобилистам рекомендуют использовать Белгородский проспект, Гражданский проспект, проспект Славы.