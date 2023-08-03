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Старооскольская администрация купила у уроженцев Башкортостана квартиру за 8 млн

3 августа 2023, 12:21
Фото: 1MI
Площадь квартиры составила 105,5 «квадратов». Стоимость — 8,3 млн рублей. Недвижимость принадлежала двум уроженцам Башкортостана.

Согласно документам госзакупки, департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского горокруга купил четырёхкомнатную квартиру общей площадью 105,5 «квадрата», из которых жилая площадь — 66,68 «квадрата».

Квартира находится в Старом Осколе в микрорайоне Королёва. Она расположена в 16-этажном доме на четвёртом этаже в доме 1999 года постройки. Стоимость недвижимости составила 8,3 млн рублей.

Квартира принадлежала на праве общей долевой собственности Шармаху Бадаляну (4/5 доли) и Врежу Бадаляну (1/5 доли). Они уроженцы Республики Башкортостан.

Вместе с квартирой Старооскольская администрация получила право собственности на долю в общем имуществе многоквартирного дома, в том числе на земельном участке, на котором расположен дом.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области закупят 1774 жилых помещения для тех, кто утратил свои дома и квартиры. Сейчас жители региона подбирают новые домовладения.

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#Квартира#Старооскольская администрация#Покупка#Город#Эксклюзив#Старый Оскол#Госзакупки#Кристина Семенчук
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