Старооскольская администрация купила у уроженцев Башкортостана квартиру за 8 млн

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Согласно документам госзакупки, департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского горокруга купил четырёхкомнатную квартиру общей площадью 105,5 «квадрата», из которых жилая площадь — 66,68 «квадрата».
Квартира находится в Старом Осколе в микрорайоне Королёва. Она расположена в 16-этажном доме на четвёртом этаже в доме 1999 года постройки. Стоимость недвижимости составила 8,3 млн рублей.
Квартира принадлежала на праве общей долевой собственности Шармаху Бадаляну (4/5 доли) и Врежу Бадаляну (1/5 доли). Они уроженцы Республики Башкортостан.
Вместе с квартирой Старооскольская администрация получила право собственности на долю в общем имуществе многоквартирного дома, в том числе на земельном участке, на котором расположен дом.
Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области закупят 1774 жилых помещения для тех, кто утратил свои дома и квартиры. Сейчас жители региона подбирают новые домовладения.