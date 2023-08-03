Сотрудники «ОМК Энергомаш» побывали на экскурсии в Москве

«В этом году производству металлоконструкций „ОМК Энергомаш“ исполняется 50 лет. Наши объекты украшают не только Белгород, но и многие российские города, в том числе и Москву. Так и появилась идея главного приза юбилейной акции. В столице победители розыгрыша посетили достопримечательности, многих из которых построили из наших, белгородских металлоконструкций. Это, например, Храм Христа Спасителя и памятник Петру I на Крымской набережной», — рассказал директор производства металлоконструкций «ОМК Энергомаш» Дмитрий Горбань.