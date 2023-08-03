Сотрудники «ОМК Энергомаш» побывали на экскурсии в Москве

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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«В этом году производству металлоконструкций „ОМК Энергомаш“ исполняется 50 лет. Наши объекты украшают не только Белгород, но и многие российские города, в том числе и Москву. Так и появилась идея главного приза юбилейной акции. В столице победители розыгрыша посетили достопримечательности, многих из которых построили из наших, белгородских металлоконструкций. Это, например, Храм Христа Спасителя и памятник Петру I на Крымской набережной», — рассказал директор производства металлоконструкций «ОМК Энергомаш» Дмитрий Горбань.
Первая экскурсия прошла в конце июля. Сначала заводчане совершили виртуальное путешествие «Полет над Москвой» в медиацентре «Зарядье» и увидели главные символы столицы: Красную площадь, Кремль со стороны Софийской набережной, Храм Христа Спасителя, памятник Петру I, деловой центр «Москва-Сити», Новодевичий монастырь, парковую зону и смотровую площадку «Воробьевы горы». Далее они побывали на обзорной экскурсии по большой арене «Лужники» — самого крупного спортивно-развлекательного комплекса России. Металлоконструкции для строительства этого сложнейшего инженерно-технологического сооружения тоже поставлял завод «ОМК Энергомаш».
«К вечеру мы были наполнены новыми впечатлениями. Экскурсия по Москве очень понравилась. Автобус, гид, программа, погода — все классно, все здорово! Спасибо за такой неожиданный и приятный подарок к юбилею производства», –отметил слесарь по сборке металлоконструкций завода «ОМК Энергомаш» Дмитрий Горбатков.
Следующие два этапа праздничного розыгрыша пройдут в августе и сентябре. В них примут участие другие участки производства металлоконструкций и представители смежных подразделений, без которых выпуск металлоконструкций невозможен.