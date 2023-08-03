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С начала года в Белгородской области 1,3 тыс. детей родились в многодетных семьях

3 августа 2023, 10:30
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
Всего за семь месяцев текущего года многодетные семьи области пополнились на 1341 ребёнка. Об этом сообщает начальник регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
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Дети

Многодетные семьи Белгородской области продолжают пополняться. Так, за текущий год зарегистрировано рождение 106 детей, ставшими в семьях пятыми. За аналогичный период прошлого таких рождений было зарегистрировано 82.

В сравнении с прошлым годом также увеличилось количество седьмых детей в многодетных семьях — 15. В прошлом году их было 14.

Детей, ставших 11-ми по счёту в своей семье, зарегистрировано трое — в Белгороде, Белгородском и Красногвардейском районах.

Ранее сообщалось, что 22 июля в Старооскольском округе родились тройняшки. В регионе это первая тройня в нынешнем году. Девочек назвали Мия, Майя и Марьяна.

В Белгородской области родилась первая в 2023 году тройня
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#Таисия Некрасова#Дети#Многодетные семьи#Общество#Белгородская область#Белгород#Татьяна слюсаренко#Новорождённые#Загс
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