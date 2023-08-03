С начала года в Белгородской области 1,3 тыс. детей родились в многодетных семьях

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Многодетные семьи Белгородской области продолжают пополняться. Так, за текущий год зарегистрировано рождение 106 детей, ставшими в семьях пятыми. За аналогичный период прошлого таких рождений было зарегистрировано 82.
В сравнении с прошлым годом также увеличилось количество седьмых детей в многодетных семьях — 15. В прошлом году их было 14.
Детей, ставших 11-ми по счёту в своей семье, зарегистрировано трое — в Белгороде, Белгородском и Красногвардейском районах.
Ранее сообщалось, что 22 июля в Старооскольском округе родились тройняшки. В регионе это первая тройня в нынешнем году. Девочек назвали Мия, Майя и Марьяна.