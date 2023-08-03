«Почта России» примет участие в развитии интернет-торговли в Ивановской области

В Ивановской области действуют 292 отделения «Почты России», 179 из которых расположены в сельской местности. Почтовые отделения являются важной частью социальной инфраструктуры региона. В прошлом году шесть поселковых отделений «Почты России» были модернизированы, а в этом году по окончании ремонтных работ после модернизации в регионе заработают еще девять отделений организации.