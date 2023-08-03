«Почта России» примет участие в развитии интернет-торговли в Ивановской области

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В Ивановской области действуют 292 отделения «Почты России», 179 из которых расположены в сельской местности. Почтовые отделения являются важной частью социальной инфраструктуры региона. В прошлом году шесть поселковых отделений «Почты России» были модернизированы, а в этом году по окончании ремонтных работ после модернизации в регионе заработают еще девять отделений организации.
Как сообщил Михаил Волков, в малых населенных пунктах Ивановской области «Почта России» проводит работу над развитием отделений в качестве центров притяжения. В них жители смогут получать доступ к расширенному комплексу услуг и современному рынку потребительских товаров. «Нашу инфраструктуру могут использовать маркетплейсы и площадки электронной коммерции, чтобы охватить своими услугами даже самые отдаленные уголки России», — рассказал он.
Об этом пишет издание newsnn.ru.
Помимо предоставления классического комплекса почтовых услуг, в организации сейчас успешно налаживают сотрудничество с маркетплейсами Ozon, «Яндекс Маркет» и «СберМегаМаркет». В частности, в 19 почтовых отделений Ивановской области уже осуществляется доставка товаров с Ozon, планируется подключить еще 113 пунктов.
«Для жителей региона очень важно, чтобы отделения почты работали ритмично, стабильно, а сотрудники получали достойные зарплаты», — отметил губернатор региона.
«Почта России» ведет сотрудничество с региональными предприятиями Ивановской области и в иных отраслях. К примеру, с компанией «ЭкоМир» — единственным российским переработчиком вторичного сырья из трикотажа — был успешно реализован пилотный проект. Масштабирование реализации этого проекта на другие регионы сейчас находится на стадии обсуждения. ЦОДы «Почты России» в столице Российской Федерации и в Сочи снабжены серверным оборудованием компании «Аквариус» из Ивановской области.