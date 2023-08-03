Неопределённость со школами и необычное место для колеса. Что обсуждали белгородцы?

Тем не менее есть и исключения. В частности, Вейделевский и Ровеньский районы. Речь в данном случае идёт не о границе с ЛНР, а о близости к линии соприкосновения. Поэтому по каждой школе будет приниматься отдельное решение. Однако определять формат обучения будут ближе к началу учебного года.