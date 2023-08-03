Неопределённость со школами и необычное место для колеса. Что обсуждали белгородцы?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Формат работы школ в белгородском приграничье определят после 25 августа. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. На текущий момент известно, что в большинстве школ, которые находятся в пределах 20 км от границы, дети учиться очно не будут. Администрации школ, детсадов, власти и силовики пока ищут возможность безопасного, но очного обучения во всех школах и детских садах, добавил глава региона.
Тем не менее есть и исключения. В частности, Вейделевский и Ровеньский районы. Речь в данном случае идёт не о границе с ЛНР, а о близости к линии соприкосновения. Поэтому по каждой школе будет приниматься отдельное решение. Однако определять формат обучения будут ближе к началу учебного года.
Накануне белгородка поспорила с губернатором из-за очного обучения в школах. Женщина выступает против перевозки детей в соседние школы для очного обучения. По её словам, безопасность это не увеличит, а сорвёт учебный процесс.
Гладков ответил, что это решение принимали не власти, а сами родители. Вопрос продолжают прорабатывать. Окончательного решения нужно ждать в конце августа.
14-летняя белгородка Ангелина, родители которой трагически погибли на Крымском мосту, получит выплаты в размере 6,5 млн рублей. Деньги выделит правительство. Подростка также хотят устроить в элитную московскую гимназию.
На текущий момент школьница находится в Пятигорске. Пока прорабатывается вопрос с её устройством в одну из лучших московских гимназий. Власти считают, что девочка таким образом сможет поступить в хороший вуз.
Также Ангелине положены выплаты — 6 млн рублей за смерть родителей и 500 тыс. рублей за её собственные ранения. Ей планируют завести счёт и перечислять туда по 28 тыс. в месяц. Кроме того, девочке-подростку помогли с жильём и купили автомобиль взамен взорванного. Получить его юная белгородка сможет через четыре года, когда станет совершеннолетней.
Добавим, что школьница в результате ЧП была госпитализирована в Темрюкскую ЦРБ. Затем её отправили на лечение в Москву.
Сама трагедия произошла на Крымском мосту 17 июля. В результате теракта погибла ехавшая в машине семейная пара. С родителями Ангелины попрощались в Новооскольском горокруге.
3 августа стало известно, что на Харгоре в Белгороде может появиться новое колесо обозрения. Планируется, что его уже весной установят в Южном парке неподалёку от деревянной церкви. Указанную площадку для 50-метрового колеса определяют как приоритетную.
При этом ранее другое колесо обозрения было в Центральном парке. Изначально его планировали оставить, но перенести на площадку за КЦ «Октябрь». Позже стало известно, что в парке хотят установить большое колесо обозрения. Однако колесо, вероятнее всего, утилизируют.