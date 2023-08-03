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Не все пешеходные переходы у белгородских школ оформлены по стандарту

3 августа 2023, 13:46
Фото: 1MI
Переходы есть, но они не соответствуют критериям национального стандарта. Главам муниципалитетов, где обнаружили проблемы, поручили заняться вопросом, сообщил замгубернатора Владимир Базаров.
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Дети

Замгубернатора Владимир Базаров рассказал об обеспечении безопасности дорожного движения в Белгородской области. По этому вопросу состоялось соответствующее заседание с участием представителей ГАИ, профильных министерств, Юго-Восточной железной дороги, глав муниципалитетов.

В частности, чиновники рассмотрели вопрос безопасности детей на дорогах перед новым учебным годом. Минтранс представил доклад о состоянии пешеходных переходов у образовательных учреждений.

Согласно документу, таких пешеходных переходов в регионе насчитывается 1114. На дорогах регионального значения из 244 пешеходных переходов в порядок приведут 119. Сделать это необходимо до 30 августа.

Пешеходные переходы у школ на улично-дорожной сети имеются, но не все они соответствуют критериям национального стандарта. В связи с этим Базаров поручил главам муниципалитетов, попавшим в красную зону, систематизировать данные по своим объектам и представить графики выполнения работ.

Напомним, что в прошлом году в сентябре учителя в Белгородской области дежурили на пешеходных переходах. Участие в этой акции приняли 5,5 тыс. преподавателей. За дежурства им не доплачивали. Сама тема вызвала горячие споры, своим мнением поделился и губернатор Вячеслав Гладков.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Владимир Базаров#Дети#Дорога#Безопасность#Пешеходные переходы#Дорожное движение#Минтранс#Школы#Учебный год
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