Не все пешеходные переходы у белгородских школ оформлены по стандарту

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Замгубернатора Владимир Базаров рассказал об обеспечении безопасности дорожного движения в Белгородской области. По этому вопросу состоялось соответствующее заседание с участием представителей ГАИ, профильных министерств, Юго-Восточной железной дороги, глав муниципалитетов.
В частности, чиновники рассмотрели вопрос безопасности детей на дорогах перед новым учебным годом. Минтранс представил доклад о состоянии пешеходных переходов у образовательных учреждений.
Согласно документу, таких пешеходных переходов в регионе насчитывается 1114. На дорогах регионального значения из 244 пешеходных переходов в порядок приведут 119. Сделать это необходимо до 30 августа.
Пешеходные переходы у школ на улично-дорожной сети имеются, но не все они соответствуют критериям национального стандарта. В связи с этим Базаров поручил главам муниципалитетов, попавшим в красную зону, систематизировать данные по своим объектам и представить графики выполнения работ.
Напомним, что в прошлом году в сентябре учителя в Белгородской области дежурили на пешеходных переходах. Участие в этой акции приняли 5,5 тыс. преподавателей. За дежурства им не доплачивали. Сама тема вызвала горячие споры, своим мнением поделился и губернатор Вячеслав Гладков.