Не все пешеходные переходы у белгородских школ оформлены по стандарту

Пешеходные переходы у школ на улично-дорожной сети имеются, но не все они соответствуют критериям национального стандарта. В связи с этим Базаров поручил главам муниципалитетов, попавшим в красную зону, систематизировать данные по своим объектам и представить графики выполнения работ.