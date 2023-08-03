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«Москвич» откроет дилерский центр в Белгороде

3 августа 2023, 11:51
Фото: 1MI
«Москвич»
Компания откроет новые дилерские центры ещё в 16 городах России. В их числе те, которые находятся в Центральном Черноземье, сообщает ТАСС.

Дилерские центры «Москвича» откроются ещё в 16 городах России, в том числе в Белгороде, Курске и Липецке. Также автосалоны появятся в Архангельске, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Магнитогорске, Новороссийске, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле.

В ближайшее время компания начнёт подготовку своих площадок к открытию. Более того, до конца года объявят полный список новых официальных дилеров автомобилей «Москвич» из более чем 30 городов.

Ранее «Автоваз» обозначил варианты поддержки отечественного автопрома. Предлагаются, например, индексация утильсбора, внесение изменений в законодательство о такси. Ещё среди предложений — введение ограничений на степень локализации автомобилей при закупках через госпрограммы, таксопарки и арендные парковки.

«Автоваз» обозначил варианты поддержки отечественного автопрома
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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Центральное черноземье#Москвич#Дилерский центр#Отечественный автопром#Общество#Открытие#Новости Белгорода
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