«Москвич» откроет дилерский центр в Белгороде

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Дилерские центры «Москвича» откроются ещё в 16 городах России, в том числе в Белгороде, Курске и Липецке. Также автосалоны появятся в Архангельске, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Магнитогорске, Новороссийске, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле.
В ближайшее время компания начнёт подготовку своих площадок к открытию. Более того, до конца года объявят полный список новых официальных дилеров автомобилей «Москвич» из более чем 30 городов.
Ранее «Автоваз» обозначил варианты поддержки отечественного автопрома. Предлагаются, например, индексация утильсбора, внесение изменений в законодательство о такси. Ещё среди предложений — введение ограничений на степень локализации автомобилей при закупках через госпрограммы, таксопарки и арендные парковки.