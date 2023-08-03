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Могут ли родителей привлечь к оборудованию убежищ в школах? Отвечает мэрия Белгорода

3 августа 2023, 12:58
Фото: 1MI

Родителей учеников в Белгороде просят помочь с оборудованием убежищ в школах

В родительском чате написали о том, чтобы отцы учащихся помогли подготовить укрытия на случай опасности. Горожане уверены, что этим должно заниматься управление образования. Об этом белгородцы пишут на странице губернатора в комментариях.
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Школы

Белгородцы интересуются, почему их просят помочь с оборудованием убежищ в школах, если этим должно заниматься управление образования. Об этом написали в одном из родительских чатов, белгородка прикрепила соответствующий скриншот. Представители гимназии попросили откликнуться физически сильных мужчин. Написанное женщину озадачило, поэтому она обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову в комментариях.

«Ранее вы говорили, что школы смогут открыться, если будут созданы безопасные условия для детей. Так, получается, это всё будет делаться за счёт родителей? Наши органы управления не будут содействовать в формировании безопасной среды в школах?» — поинтересовалась женщина.

На сообщение женщины отреагировали в городской администрации. Чиновники пояснили, что заниматься этим родители действительно не должны.

«Над созданием безопасных условий в образовательных учреждениях совместно работают органы власти и образовательные учреждения. Участие в этом процессе родителей не предполагается», — ответили в мэрии.

Однако не все белгородцы согласились с этой точкой зрения. Одна из комментаторов даже попыталась пристыдить мужчин.

«Ужас в том, что нет МУЖЧИН! Как вам не стыдно? Денег не просят, а просят помочь мужчин. Да, видно, и мужики перевелись в Белгороде, а не только совесть», — посетовала женщина.

Ранее горожане жаловались, что родителей учеников призвали перевести деньги на то, чтобы вернуть мебель в кабинеты после ремонта. Требовались услуги грузчиков. Стоимость — 4 тыс. рублей от класса. В мэрии обещали провести проверку.

Чуть позже прокуратура предостерегла управление образования в Белгороде из-за сбора денег в школе. И, как оказалось, сборы организовали сами родители — с руководством школы это не согласовывали. И в итоге деньги никто на самом деле не собирал.

Фото: скриншот из чата
«От класса — 4000 рублей». С белгородцев собирают деньги на грузчиков для школы?
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Школы#Образование#Родители#Дети#Гимназия#Убежища#Мэрия#Управление образования#Новости Белгорода
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