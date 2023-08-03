Могут ли родителей привлечь к оборудованию убежищ в школах? Отвечает мэрия Белгорода

«Ранее вы говорили, что школы смогут открыться, если будут созданы безопасные условия для детей. Так, получается, это всё будет делаться за счёт родителей? Наши органы управления не будут содействовать в формировании безопасной среды в школах?» — поинтересовалась женщина.