Могут ли родителей привлечь к оборудованию убежищ в школах? Отвечает мэрия Белгорода

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Белгородцы интересуются, почему их просят помочь с оборудованием убежищ в школах, если этим должно заниматься управление образования. Об этом написали в одном из родительских чатов, белгородка прикрепила соответствующий скриншот. Представители гимназии попросили откликнуться физически сильных мужчин. Написанное женщину озадачило, поэтому она обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову в комментариях.
«Ранее вы говорили, что школы смогут открыться, если будут созданы безопасные условия для детей. Так, получается, это всё будет делаться за счёт родителей? Наши органы управления не будут содействовать в формировании безопасной среды в школах?» — поинтересовалась женщина.
На сообщение женщины отреагировали в городской администрации. Чиновники пояснили, что заниматься этим родители действительно не должны.
«Над созданием безопасных условий в образовательных учреждениях совместно работают органы власти и образовательные учреждения. Участие в этом процессе родителей не предполагается», — ответили в мэрии.
Однако не все белгородцы согласились с этой точкой зрения. Одна из комментаторов даже попыталась пристыдить мужчин.
«Ужас в том, что нет МУЖЧИН! Как вам не стыдно? Денег не просят, а просят помочь мужчин. Да, видно, и мужики перевелись в Белгороде, а не только совесть», — посетовала женщина.
Ранее горожане жаловались, что родителей учеников призвали перевести деньги на то, чтобы вернуть мебель в кабинеты после ремонта. Требовались услуги грузчиков. Стоимость — 4 тыс. рублей от класса. В мэрии обещали провести проверку.
Чуть позже прокуратура предостерегла управление образования в Белгороде из-за сбора денег в школе. И, как оказалось, сборы организовали сами родители — с руководством школы это не согласовывали. И в итоге деньги никто на самом деле не собирал.