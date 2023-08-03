Кто попадёт на обновлённую ко Дню города Доску почёта в Белгороде

На Доске почёта Белгорода появятся новые имена. Оформлять её будут ко Дню города — 5 августа. Всем, чьи имена внесут на неё, заплатят премию в размере 10 тыс. рублей. Всего на эти цели выделили почти 207 тыс. рублей.