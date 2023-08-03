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Кто попадёт на обновлённую ко Дню города Доску почёта в Белгороде

3 августа 2023, 07:49
Фото: 1MI

На Доску почёта в Белгороде внесут новые имена

Городскую Доску почёта будут оформлять ко Дню города, который отмечают 5 августа. Лучших работников поощрят премией в размере 10 тыс. рублей, следует из распоряжения мэрии.

На Доске почёта Белгорода появятся новые имена. Оформлять её будут ко Дню города — 5 августа. Всем, чьи имена внесут на неё, заплатят премию в размере 10 тыс. рублей. Всего на эти цели выделили почти 207 тыс. рублей.

На доске появятся имена работников различных компаний, школ, спортивных школ, детсадов, полиции, общественников. В частности, лучшим работником в сфере ЖКХ признали старшего мастера из Белгорблагоустройства Сергея Гайдаша. Лучшими работниками в организациях здравоохранения и социальной сферы стали завотделением подготовки и социального сопровождения выпускников из числа детей-сирот Елена Кольвах, переводчик жестового русского языка Лидия Свеженцева.

Лучший работник общеобразовательного учреждения в этот раз — Анна Забелина, учитель гимназии №22. Также в списке лучших Людмила Олейник — учитель-логопед детсада №74. Лучшими работниками в сфере культуры стали Анна Гусакова, работающая в ДК «Энергомаш», директор «Центра досуга» Екатерина Коробкина. Лучшими правоохранителями признали спасателя ГО ЧС Андрея Данилова и работника УФСИН Виктора Хижняка.

Подробнее ознакомиться со списком победителей можно в прикреплённом документе.

Распоряжение мэрии
Городскую Доску почёта обновят в Белгороде за 220 тысяч рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Премии#Работники#День города#Мэрия#Доска почёта
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