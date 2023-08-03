Кто попадёт на обновлённую ко Дню города Доску почёта в Белгороде

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
На Доске почёта Белгорода появятся новые имена. Оформлять её будут ко Дню города — 5 августа. Всем, чьи имена внесут на неё, заплатят премию в размере 10 тыс. рублей. Всего на эти цели выделили почти 207 тыс. рублей.
На доске появятся имена работников различных компаний, школ, спортивных школ, детсадов, полиции, общественников. В частности, лучшим работником в сфере ЖКХ признали старшего мастера из Белгорблагоустройства Сергея Гайдаша. Лучшими работниками в организациях здравоохранения и социальной сферы стали завотделением подготовки и социального сопровождения выпускников из числа детей-сирот Елена Кольвах, переводчик жестового русского языка Лидия Свеженцева.
Лучший работник общеобразовательного учреждения в этот раз — Анна Забелина, учитель гимназии №22. Также в списке лучших Людмила Олейник — учитель-логопед детсада №74. Лучшими работниками в сфере культуры стали Анна Гусакова, работающая в ДК «Энергомаш», директор «Центра досуга» Екатерина Коробкина. Лучшими правоохранителями признали спасателя ГО ЧС Андрея Данилова и работника УФСИН Виктора Хижняка.
Подробнее ознакомиться со списком победителей можно в прикреплённом документе.