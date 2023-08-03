Критерии при выборе и покупке боксерской груши

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Если вы хотите оточить свое мастерство простых и сложных ударов, подумайте о приобретении подобного элемента. В интернет-магазине FILIPPOV DYNASTY боксерские груши представлены в широком разнообразии. Вы сможете подобрать тот снаряд, который будет устраивать по всем параметрам. Главное — изначально определиться с тем, каким требованиям он должен отвечать.
Виды и характеристики
В первую очередь необходимо определиться с видом боксерской груши. Подобные снаряды для отработки техники ударов предлагаются трех модификаций. Они бывают набивные, наливные и надувные. В первом случае боксерская груша сверху засыпается специальным сыпучим наполнителем. Наливная модель включает в свой состав водонепромокаемый резервуар, который заливается водой. Надувные снаряды накачивают сжатым воздухом.
Существуют разные виды боксерских груш с учетом целей применения. Вес классического снаряда составляет 20-40 кг. Довольно большим спросом пользуются апперкотные груши. Подобные спортивные снаряды размещают горизонтально. Их используют для отработки техники ударов-апперкотов. Широкое распространение получили настенные модификации. Подобные снаряды предлагаются в виде квадратных выпуклых мешков. Из крепят к стене. Настенная груша предназначена для отработки силовых ударов. Для серийных ударных приемов хорошо подходят боксерские мешки. Весят они до 120 кг. Их длина — в человеческий рост.
Критерии при выборе
Выбирайте боксерскую грушу с учетом цели применения. Кроме этого, значение имеет материал обшивки. К распространенным вариантам следует отнести ПВХ. Несмотря на то, что это синтетический материал, он приятный на ощупь. При отработке ударов с помощью боксерской груши, выполненной из ПВХ, можно не использовать перчатки.
Хороший вариант — спортивные снаряды с обшивкой из натуральной кожи. К преимуществам этого материала следует отнести прочность и стойкость к износу. Самым недорогим, но в то же время долговечным и прочным является брезент.
При покупке боксерской груши стоит определиться с ее весом. Подобный параметр подбирается с учетом целей тренировок и весовой категории спортсмена. Если вы заинтересованы в приобретении боксерской груши для детей, новичков или отработки силы, скорости, выбирайте снаряд весом 5-30 кг. Для отработки силовых показателей, тренировок тяжеловесов стоит отдавать предпочтение боксерским грушам 60-120 кг. Они подходят для ударов ногами, руками, сериями.
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