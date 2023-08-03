Как изменились цена на бензин в Белгородской области за неделю

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Белгородской области средняя цена литра автомобильного бензина составила 54,02 рубля. Стоимость актуальна на 31 июля.
Согласно данным Росстата, в регионе цена за литр бензина марки АИ-92 — 49,85 рубля, АИ-95 — 54,07 рубля, АИ-98 — 63,29 рубля. Стоимость литра дизельного топлива составила 56,38 рубля.
За неделю цены на топливо в регионе продолжили увеличение. АИ-92 подорожал на 0,42 рубля, АИ-95 — на 0,33 рубля, АИ-98 — на 0,31 рубля. Цена на дизельное топливо увеличилась на 0,11 рубля.
Интересно, что за три месяца дизель в регионе прибавил 0,59 рубля, АИ-92 — 1,94 рубля, АИ-95 — 2,27 рубля, а АИ-98 — 2,98 рубля.
Ранее сообщалось, что бензин в Белгородской области за полгода стал ещё недоступнее. Регион стал 46-м в рейтинге по доступности бензина для населения, потеряв две позиции.