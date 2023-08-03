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Как изменились цена на бензин в Белгородской области за неделю

3 августа 2023, 09:14
Фото: 1MI
Бензин

В Белгородской области продолжает дорожать бензин

Росстат опубликовал данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и цен на них. Автомобильный бензин в Белгородской области на 31 июля стоил 54,02 рубля за литр. Средняя цена по России остановилась на отметке 53,35 руб./л.
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Бензин

В Белгородской области средняя цена литра автомобильного бензина составила 54,02 рубля. Стоимость актуальна на 31 июля.

Согласно данным Росстата, в регионе цена за литр бензина марки АИ-92 — 49,85 рубля, АИ-95 — 54,07 рубля, АИ-98 — 63,29 рубля. Стоимость литра дизельного топлива составила 56,38 рубля.

За неделю цены на топливо в регионе продолжили увеличение. АИ-92 подорожал на 0,42 рубля, АИ-95 — на 0,33 рубля, АИ-98 — на 0,31 рубля. Цена на дизельное топливо увеличилась на 0,11 рубля.

Интересно, что за три месяца дизель в регионе прибавил 0,59 рубля, АИ-92 — 1,94 рубля, АИ-95 — 2,27 рубля, а АИ-98 — 2,98 рубля.

Ранее сообщалось, что бензин в Белгородской области за полгода стал ещё недоступнее. Регион стал 46-м в рейтинге по доступности бензина для населения, потеряв две позиции.

Бензин в Белгородской области за полгода стал ещё недоступнее
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#Экономика#Цены#Бензин#Цены на бензин#Росстат#Белгородская область#Таисия Некрасова#Дизельное топливо#Аи-92#Аи-95#АИ-98
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