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Из реки в Белгородской области достали тело мужчины

3 августа 2023, 09:57
Фото: 1MI
Несчастный случай произошёл в месте, не предназначенном для купания. Об этом сообщает региональное управление МЧС. В то же время на Северском Донце в Белгороде удалось спасти женщину.

В Старооскольском горокруге утонул мужчина. Происшествие случилось на реке Оскол. Тело мужчины достали в месте, не предназначенном для купания.

Вместе с тем удалось предотвратить трагедию на реке Северский Донец в Белгороде. Здесь спасли женщину.

Ранее сообщалось, что в Белгороде с начала купального сезона погиб один человек. Ещё нескольких человек удалось спасти. Среди спасённых есть двое детей.

В мэрии заверили, что трижды в неделю проводятся рейды по устранению купания детей без присмотра взрослых.

Купальный сезон в Белгороде: спасли шестерых, один погиб
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