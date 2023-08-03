Из реки в Белгородской области достали тело мужчины

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Старооскольском горокруге утонул мужчина. Происшествие случилось на реке Оскол. Тело мужчины достали в месте, не предназначенном для купания.
Вместе с тем удалось предотвратить трагедию на реке Северский Донец в Белгороде. Здесь спасли женщину.
Ранее сообщалось, что в Белгороде с начала купального сезона погиб один человек. Ещё нескольких человек удалось спасти. Среди спасённых есть двое детей.
В мэрии заверили, что трижды в неделю проводятся рейды по устранению купания детей без присмотра взрослых.