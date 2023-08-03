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Гладков ответил, когда примут окончательное решение по работе белгородских школ

3 августа 2023, 10:44
Фото: Midjourney
В регионе образовательные учреждения готовят к очному обучению. Исключением стали те, которые находятся вне 20-километровой приграничной зоны. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети.
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Школы

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о подготовке школ к 1 сентября. К очному режиму пока готовятся, но доступен он будет не всем.

Как объяснил глава региона, по решению оперштаба к очному и смешанному формату допускаются не все образовательные учреждения. Речь идёт о тех, которые находятся на расстоянии более чем в 20 км от границы.

Тем не менее в каждой школе, детсаду, техникуме должны быть выполнены требования по оборудованию укрытий, навыкам оказания первой помощи у персонала, общей антитеррористической безопасности. Также Гладков добавил, что ни одно учреждение не вернётся к очной работе без письменных согласий родителей и педагогического состава.

До 25 августа с родителями проведут собрания, где им расскажут об обновлённой системе безопасности. За неделю до 1 сентября пройдёт заседание с оперштабом, где главы районов отчитаются о подготовке школ к учебному году. После этого примут окончательное решение по формату обучения.

Напомним, формат обучения школьников в белгородском приграничье объявят после 25 августа. Пока точно известно, что в большинстве школ, которые находятся в пределах 20 км от границы, дети учиться очно не будут.

Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
Формат обучения школьников в белгородском приграничье объявят после 25 августа
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Образование#Приграничье#Школы#Очное обучение#Приграничная зона#Губернатор#Оперштаб#Антитеррористическая безопасность#Родители#Педагогический состав#Собрания#Учебный год#Хорошие новости
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