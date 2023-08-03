Гладков ответил, когда примут окончательное решение по работе белгородских школ

До 25 августа с родителями проведут собрания, где им расскажут об обновлённой системе безопасности. За неделю до 1 сентября пройдёт заседание с оперштабом, где главы районов отчитаются о подготовке школ к учебному году. После этого примут окончательное решение по формату обучения.