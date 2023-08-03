Гладков ответил, когда примут окончательное решение по работе белгородских школ

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о подготовке школ к 1 сентября. К очному режиму пока готовятся, но доступен он будет не всем.
Как объяснил глава региона, по решению оперштаба к очному и смешанному формату допускаются не все образовательные учреждения. Речь идёт о тех, которые находятся на расстоянии более чем в 20 км от границы.
Тем не менее в каждой школе, детсаду, техникуме должны быть выполнены требования по оборудованию укрытий, навыкам оказания первой помощи у персонала, общей антитеррористической безопасности. Также Гладков добавил, что ни одно учреждение не вернётся к очной работе без письменных согласий родителей и педагогического состава.
До 25 августа с родителями проведут собрания, где им расскажут об обновлённой системе безопасности. За неделю до 1 сентября пройдёт заседание с оперштабом, где главы районов отчитаются о подготовке школ к учебному году. После этого примут окончательное решение по формату обучения.
Напомним, формат обучения школьников в белгородском приграничье объявят после 25 августа. Пока точно известно, что в большинстве школ, которые находятся в пределах 20 км от границы, дети учиться очно не будут.