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Где в Белгородской области недоливают бензин?

3 августа 2023, 11:41

Белгородцы жалуются на недолив на заправках в Старом Осколе и Губкине

Председатель «Союза Автомобилистов Белогорья» Леонид Каплий рассказал Бел.Ру, где, по его мнению и опыту, чаще всего не наливают купленный объём бензина в регионе. Сам Белгород в этот перечень, к слову, не попадает.

Председатель «Союза Автомобилистов Белогорья» Леонид Каплий поделился информацией о том, где, по его личному опыту, недоливают бензин. Так, по словам члена общественного совета при УМВД региона, проблемы есть в Старом Осколе.

Очень много жалоб поступает оттуда, можете увидеть в комментариях. И нас просили, чтобы мы приехали и навели порядок.
Леонид Каплий

Каплий предполагает, что в тех местах ведётся намеренное хищение с помощью специального оборудования.

В целом по Белгородской области, по его словам, ситуация лучше. Часто «Союз» с проверками зовут в другие муниципалитеты, но там найти нарушения удаётся гораздо реже.

Ловим редко — зовут в Алексеевку, Ровеньки, Ракитное, Старый… Но туда поедешь — убьëшь день, да и бензина выкатываешь много.
Леонид Каплий

В Белгороде, по словам председателя «Союза автомобилистов», недолива тоже практически нет, исправно заполняют бак «даже частники».

Также белгородцы просят проверить газовые заправки. Но «Союз» заняться этим пока не может — нет оборудования.

Вот газовые ещё бы проверить. А то умудряются в бак 55 литров заливать по 58 литров, а потом обосновывают это «расширением газа» и так далее. А на некоторых заправках вообще плечами пожимают и говорят: «Мы не знаем, как так».
Дмитрий Бельков

Напомним, что предположительно принадлежащее семье депутата белгородской облдумы Игоря Барщука АО «Осколнефтеснаб» подало иск к «Союзу Автомобилистов Белогорья». Причина — опубликованное ранее «Союзом» в соцсети видео, на котором его председатель Леонид Каплий проверяет заправку «ОНС» под Губкином и якобы обнаруживает на ней факт недолива. Подробнее — в отдельном материале.

«Мы рады». В «Союзе автомобилистов Белогорья» прокомментировали иск от «ОНС»
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#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Союз автомобилистов белогорья#Белгородская область#Бензин#Газовые заправки#Осколнефтеснаб#Недолив
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