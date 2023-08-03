Где в Белгородской области недоливают бензин?

Белгородцы жалуются на недолив на заправках в Старом Осколе и Губкине

Председатель «Союза Автомобилистов Белогорья» Леонид Каплий рассказал Бел.Ру, где, по его мнению и опыту, чаще всего не наливают купленный объём бензина в регионе. Сам Белгород в этот перечень, к слову, не попадает.

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