Где в Белгородской области недоливают бензин?

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Председатель «Союза Автомобилистов Белогорья» Леонид Каплий поделился информацией о том, где, по его личному опыту, недоливают бензин. Так, по словам члена общественного совета при УМВД региона, проблемы есть в Старом Осколе.
Очень много жалоб поступает оттуда, можете увидеть в комментариях. И нас просили, чтобы мы приехали и навели порядок.
Леонид Каплий
Каплий предполагает, что в тех местах ведётся намеренное хищение с помощью специального оборудования.
В целом по Белгородской области, по его словам, ситуация лучше. Часто «Союз» с проверками зовут в другие муниципалитеты, но там найти нарушения удаётся гораздо реже.
Ловим редко — зовут в Алексеевку, Ровеньки, Ракитное, Старый… Но туда поедешь — убьëшь день, да и бензина выкатываешь много.
Леонид Каплий
В Белгороде, по словам председателя «Союза автомобилистов», недолива тоже практически нет, исправно заполняют бак «даже частники».
Также белгородцы просят проверить газовые заправки. Но «Союз» заняться этим пока не может — нет оборудования.
Вот газовые ещё бы проверить. А то умудряются в бак 55 литров заливать по 58 литров, а потом обосновывают это «расширением газа» и так далее. А на некоторых заправках вообще плечами пожимают и говорят: «Мы не знаем, как так».
Дмитрий Бельков
Напомним, что предположительно принадлежащее семье депутата белгородской облдумы Игоря Барщука АО «Осколнефтеснаб» подало иск к «Союзу Автомобилистов Белогорья». Причина — опубликованное ранее «Союзом» в соцсети видео, на котором его председатель Леонид Каплий проверяет заправку «ОНС» под Губкином и якобы обнаруживает на ней факт недолива. Подробнее — в отдельном материале.