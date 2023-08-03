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Формат обучения школьников в белгородском приграничье объявят после 25 августа

3 августа 2023, 08:17
Фото: Midjourney
Ранее сообщалось, что списки школ, которые вернутся к очному обучению в сентябре, опубликуют до 1 августа. Однако в ходе прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков заявил, что дату перенесли.
Сюжет
Школы

Формат работы школ в белгородском приграничье определят после 25 августа, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Пока точно известно, что в большинстве школ, которые находятся в пределах 20 км от границы, дети учиться очно не будут.

«Мы сейчас вместе с администрациями школ, детских садов, администрациями городов, силовыми структурами ищем возможность безопасного, но очного обучения во всех школах и детских садах», — поделился глава региона в прямом эфире.

Однако даже в этом случае есть исключения, в частности, Вейделевский и Ровеньский районы. Речь идёт не о границе с ЛНР, а о близости к линии соприкосновения. В связи с этим по каждой школе примут отдельное решение. Однако определять формат обучения будут ближе к началу учебного года.

Ранее сообщалось, что до 1 августа в Белгородской области опубликуют списки школ, которые будут учиться очно. Предполагалось, что в списке укажут формат обучения в каждой конкретной школе — очный или дистанционный.

1 августа в Белгородской области опубликуют списки школ, которые будут учиться очно
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Школы#Образование#Приграничье#Дети#Детские сады#Безопасность
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