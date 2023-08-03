Формат обучения школьников в белгородском приграничье объявят после 25 августа

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Формат работы школ в белгородском приграничье определят после 25 августа, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Пока точно известно, что в большинстве школ, которые находятся в пределах 20 км от границы, дети учиться очно не будут.
«Мы сейчас вместе с администрациями школ, детских садов, администрациями городов, силовыми структурами ищем возможность безопасного, но очного обучения во всех школах и детских садах», — поделился глава региона в прямом эфире.
Однако даже в этом случае есть исключения, в частности, Вейделевский и Ровеньский районы. Речь идёт не о границе с ЛНР, а о близости к линии соприкосновения. В связи с этим по каждой школе примут отдельное решение. Однако определять формат обучения будут ближе к началу учебного года.
Ранее сообщалось, что до 1 августа в Белгородской области опубликуют списки школ, которые будут учиться очно. Предполагалось, что в списке укажут формат обучения в каждой конкретной школе — очный или дистанционный.