Формат обучения школьников в белгородском приграничье объявят после 25 августа

Однако даже в этом случае есть исключения, в частности, Вейделевский и Ровеньский районы. Речь идёт не о границе с ЛНР, а о близости к линии соприкосновения. В связи с этим по каждой школе примут отдельное решение. Однако определять формат обучения будут ближе к началу учебного года.