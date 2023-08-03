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ФОМС: Полисы ОМС получили более миллиона жителей новых регионов

3 августа 2023, 07:55
Фото: пресс-служба ФОМС
С начала марта текущего года более миллиона человек из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей оформили и получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования.

«На текущий момент жителям новых регионов уже выдано более одного миллиона цифровых полисов ОМС. Это свидетельствует о том, что все больше людей получают доступ к качественной медицинской помощи. Сотрудники ФОМС и территориальных фондов оказывают и продолжат оказывать всю необходимую методологическую и организационную помощь в организации системы ОМС в новых регионах», — заявил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Для получения полиса гражданам новых регионов, имеющим российское гражданство, необходимы документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС, а детям до 14 лет — свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя, и СНИЛС (если есть), пишет regnum.ru.

Заявления на оформление полиса ОМС можно подать в ТФОМС, МФЦ, медучреждениях, а также в дополнительных и мобильных офисах или на портале госуслуг при условии наличия подтвержденной учетной записи.

В ответ на просьбы жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала июля территориальные фонды ОМС новых регионов открыли около 50 дополнительных офисов оформления и получения полисов ОМС. Всего сейчас в новых регионах функционирует около 125 пунктов.

Информацию об адресах и режиме работы основных и дополнительных пунктов можно получить в телеграм-каналах ТФОМС Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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