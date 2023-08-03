ФОМС: Полисы ОМС получили более миллиона жителей новых регионов

«На текущий момент жителям новых регионов уже выдано более одного миллиона цифровых полисов ОМС. Это свидетельствует о том, что все больше людей получают доступ к качественной медицинской помощи. Сотрудники ФОМС и территориальных фондов оказывают и продолжат оказывать всю необходимую методологическую и организационную помощь в организации системы ОМС в новых регионах», — заявил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.