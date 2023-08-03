Доллар по 100 рублей: как чиновники пытаются объяснить изменение курса

Президент Владимир Путин ещё в конце 2014 года более простыми словами объяснил, зачем нужно ослабление рубля и какая от этого может быть польза. Он сказал, что наш бюджет рассчитывается в рублях, и если его стоимость упадёт, то мы получим больше за продажу товаров. Это означает, что доходы бюджета увеличатся.