Доллар по 100 рублей: как чиновники пытаются объяснить изменение курса

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
За последнее десятилетие российские граждане столкнулись с четырьмя неприятными ситуациями, связанными с резким падением стоимости рубля. Это произошло в конце 2014 года, начале 2016 года, в марте 2022 года и летом 2023 года.
Тогда речь шла о временных колебаниях, вызванных паникой среди инвесторов. Рубль падал, но затем быстро восстанавливался. Сейчас всё по-другому: доллар уже почти месяц удерживается выше отметки в 90 рублей, начиная с 5 июля 2023 года. И он стабильно удерживается на этом уровне, без значительных колебаний. Такая новая реальность наводит на размышления. Возможно ли что-то изменить?
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что основной причиной снижения курса рубля является уменьшение выручки от экспорта и увеличение расходов на импорт. Он подчеркнул, что ослабление рубля связано с торговым балансом — поступлениями и оттоками валюты. Также в летний период, когда люди уезжают за границу, происходит повышенный спрос на валюту. Помимо этого, есть мнение, что ситуация на валютном рынке связана с продажей иностранными инвесторами своего бизнеса в России.
Фактически торговый баланс действительно влияет на курс национальной валюты. Экспортёры получают валюту за продаваемые за границей товары. Импортёры покупают товары за рубежом и тоже оплачивают их валютой. Если импорт превышает экспорт, то возникает увеличенный спрос на валюту внутри страны. Это может привести к снижению стоимости рубля.
Однако статистика по торговому балансу не подтверждает эти аргументы. Даже с учётом текущих проблем торговый баланс в России является профицитным. По данным Центрального банка РФ, в мае 2023 года профицит торгового баланса в мае 2023 года составил 10,42 млрд долларов.
Также чиновники пытаются объяснить девальвацию рубля падающими ценами на нефть, так как она является основным экспортным товаром. Однако даже в 2014 году во время рекордного падения рубля в «чёрный понедельник» котировки нефти были стабильными и держались на уровне в 60,5 доллара за баррель. Как считает директор по макроэкономическим исследованиям ВШЭ и бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко, одной из причин тогда был отказ ЦБ от проведения валютных интервенций.
Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной отказался от таргетирования курса рубля и поддержания его в заданном коридоре, чтобы предотвратить спекулятивные операции на валютном рынке. Однако результаты были не самыми позитивными — курс доллара резко вырос.
В итоге изменения курса рубля в обе стороны стали обыденностью, люди привыкли к этому «шторму». Центробанк не проявляет интереса к укреплению рубля, а Министерство экономического развития отказывается вмешиваться в формирование обменного курса, считают журналисты издания. Министр экономического развития Максим Решетников в прошлом году заявил, что крепкий рубль создаёт проблемы для экспортёров и импортёров. Он считает, что низкий курс рубля поспособствует защите отечественных производителей.
Президент Владимир Путин ещё в конце 2014 года более простыми словами объяснил, зачем нужно ослабление рубля и какая от этого может быть польза. Он сказал, что наш бюджет рассчитывается в рублях, и если его стоимость упадёт, то мы получим больше за продажу товаров. Это означает, что доходы бюджета увеличатся.
А сейчас как раз есть проблема с исполнением бюджета. Его дефицит, как сообщает источник, составляет 3,82 трлн рублей, в то время как планировали всего 2,9 трлн рублей. Вместе с тем в Минфине и ЦБ ценность дешёвого рубля продолжают опровергать.
Выходит, что «все понимают опасность дешёвого рубля, даже делают правильные заявления, но по факту ни Минфин, ни ЦБ не предпринимают никаких мер по регулированию обменного курса», заключает издание.