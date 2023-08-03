Дневной стационар и массажный кабинет появятся в амбулатории под Белгородом

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В мае в микрорайоне Улитка в Дубовом открылась амбулатория. На текущий момент она уже ведёт приём пациентов. Медучреждение обслуживает 3754 жителя микрорайона, в том числе 735 детей.
Белгородцам стало проще получать необходимую медпомощь после открытия амбулатории. Её построили в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Объект расположен в шаговой доступности и оборудован по современным стандартам. Приём взрослых пациентов ведут два врача-терапевта, а детей принимает врач-педиатр. Еженедельно белгородцев в соответствии с расписанием принимают и узкие специалисты. В их числе невролог, эндокринолог и кардиолог.
Ежедневно в амбулатории работают прививочный, процедурный и физиотерапевтический кабинеты. В планах — открытие и стоматологического кабинета, сейчас проводится закупка необходимого оборудования. Также сообщается, что медучреждение получает лицензии для кабинета массажа и дневного стационара. Более того, планируется расширить штат специалистов при необходимости.
В амбулатории есть два фильтр-бокса с отдельными входами — для детей и взрослых. Там проводится первичный осмотр пациентов с подозрением на инфекционные заболевания. Для маленьких пациентов оборудовали миниатюрный санузел, а в холле организовали показ мультфильмов.
Добавим, что строительство обошлось в 30 млн рублей.