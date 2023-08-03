Дневной стационар и массажный кабинет появятся в амбулатории под Белгородом

Ежедневно в амбулатории работают прививочный, процедурный и физиотерапевтический кабинеты. В планах — открытие и стоматологического кабинета, сейчас проводится закупка необходимого оборудования. Также сообщается, что медучреждение получает лицензии для кабинета массажа и дневного стационара. Более того, планируется расширить штат специалистов при необходимости.