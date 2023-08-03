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Дневной стационар и массажный кабинет появятся в амбулатории под Белгородом

3 августа 2023, 11:53
Фото: 1MI
В Дубовом новая амбулатория ведёт приём пациентов. Её открыли в мае. Построили медучреждение за 30 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

В мае в микрорайоне Улитка в Дубовом открылась амбулатория. На текущий момент она уже ведёт приём пациентов. Медучреждение обслуживает 3754 жителя микрорайона, в том числе 735 детей.

Белгородцам стало проще получать необходимую медпомощь после открытия амбулатории. Её построили в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Объект расположен в шаговой доступности и оборудован по современным стандартам. Приём взрослых пациентов ведут два врача-терапевта, а детей принимает врач-педиатр. Еженедельно белгородцев в соответствии с расписанием принимают и узкие специалисты. В их числе невролог, эндокринолог и кардиолог.

Ежедневно в амбулатории работают прививочный, процедурный и физиотерапевтический кабинеты. В планах — открытие и стоматологического кабинета, сейчас проводится закупка необходимого оборудования. Также сообщается, что медучреждение получает лицензии для кабинета массажа и дневного стационара. Более того, планируется расширить штат специалистов при необходимости.

В амбулатории есть два фильтр-бокса с отдельными входами — для детей и взрослых. Там проводится первичный осмотр пациентов с подозрением на инфекционные заболевания. Для маленьких пациентов оборудовали миниатюрный санузел, а в холле организовали показ мультфильмов.

Добавим, что строительство обошлось в 30 млн рублей.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Дубовое#Больницы#Медицина#Амбулатория#Дневной стационар#Медучреждение#Лицензии#Нацпроект#Хорошие новости#Касается каждого
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