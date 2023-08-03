Дагестан, Краснодарский край: откуда в Белгород привозят арбузы на продажу?

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
В Белгороде работает 51 нестационарная точка, где продаются арбузы. Преимущественно их привозят в регион из Дагестана и Кубани. С середины августа ожидаются поставки из Ростовской области и Астрахани.
Среди наиболее часто встречающихся сортов — «Кримсон свит», «Скорик», «Соренто», «Подмосковный чарльстон», «Огонёк», «Каристан». При этом последний считается самым вкусным.
В розницу арбузы продают за 35-40 рублей за килограмм. Пока в этом сезоне рекордный вес проданного арбуза составил 27 кг.
В прошлом году белгородский арбуз признали самым сладким в России. Житель региона Андрей Шляхов принял участие в конкурсе «Агробатл-2022». Проводилось мероприятие в Ставропольском крае. Предприниматель выиграл 50 тыс. рублей.