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Дагестан, Краснодарский край: откуда в Белгород привозят арбузы на продажу?

3 августа 2023, 06:56
Фото: 1MI

Арбузы в Белгороде можно купить в 51 нестационарной точке

Преимущественно в Белгородскую область везут ягоды из Дагестана и Краснодарского края. Вскоре ожидаются поставки из Ростовской области и Астрахани, сообщили в мэрии.

В Белгороде работает 51 нестационарная точка, где продаются арбузы. Преимущественно их привозят в регион из Дагестана и Кубани. С середины августа ожидаются поставки из Ростовской области и Астрахани.

Среди наиболее часто встречающихся сортов — «Кримсон свит», «Скорик», «Соренто», «Подмосковный чарльстон», «Огонёк», «Каристан». При этом последний считается самым вкусным.

В розницу арбузы продают за 35-40 рублей за килограмм. Пока в этом сезоне рекордный вес проданного арбуза составил 27 кг.

В прошлом году белгородский арбуз признали самым сладким в России. Житель региона Андрей Шляхов принял участие в конкурсе «Агробатл-2022». Проводилось мероприятие в Ставропольском крае. Предприниматель выиграл 50 тыс. рублей.

Когда белгородцам можно начинать покупать арбузы
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#Белгородская область#Кубань#Дагестан#Ростовская область#Астрахань#Город#Арбузы#Нестационарная точка#Рекордный вес#Цена#Новости Белгорода#Наталья Корявых
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