Что происходит с Ангелиной, чьи родители погибли из-за взрыва на Крымском мосту?

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Как стало известно Бел.Ру, девочка сейчас находится в Пятигорске. Туда её отправили на две недели, чтобы она восстановилась после трагедии. Сейчас прорабатывается вопрос с устройством подростка в одну из лучших московских гимназий: таким образом, по задумке властей, у ребёнка будут перспективы поступить затем и в хороший вуз.
Что касается выплат, то Ангелине положены 6 млн рублей за смерть двух родителей и 500 тыс. рублей за её собственные ранения. Напомним, что после взрыва девочку отбросило вперёд и она застряла животом в разбитом лобовом стекле.
Также на имя Ангелины планируют завести счёт, куда поступят эти деньги: с его помощью белгородка будет получать порядка 28 тыс. рублей в месяц. Эти деньги понадобятся ей во время обучения в гимназии.
Помогли девочке и с жильём. Дело в том, что семья была прописана в доме родственников, и чтобы ребёнку было проще, Ангелине купили квартиру в Белгороде. Кроме того, приобрели ей и новый автомобиль — взамен взорванного. Его она получит после совершеннолетия.
Напомним, взрыв прогремел на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Погибли жители Нового Оскола Белгородской области 40-летний Алексей Кулик и его 36-летняя жена Наталья. Их 14-летняя дочь Ангелина выжила. Сейчас ей оказывают помощь, за делом поручил следить президент Путин. Вину за теракт взяли на себя украинские военные, но только косвенно, заявив, что «все детали по организации „хлопка“ Служба безопасности Украины обязательно раскроет после».