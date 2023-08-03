Что происходит с Ангелиной, чьи родители погибли из-за взрыва на Крымском мосту?

Как стало известно Бел.Ру, девочка сейчас находится в Пятигорске. Туда её отправили на две недели, чтобы она восстановилась после трагедии. Сейчас прорабатывается вопрос с устройством подростка в одну из лучших московских гимназий: таким образом, по задумке властей, у ребёнка будут перспективы поступить затем и в хороший вуз.