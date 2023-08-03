Что изменилось в системе платных парковок Белгорода?

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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В Белгороде изменился список платных парковок. Корректировки вносятся в соответствующее постановление городской администрации.
Так, в число территориальных зон организации плоскостных парковок добавляется зона № 213 на Гражданском проспекте, 59а. К ней относятся дома:
Перечисленные дома указаны для получения резидентского парковочного разрешения.
Среди прочего уточняются границы территориальной зоны № 5000. К ней относится участок проспекта Богдана Хмельницкого — от Белгородского проспекта до улицы Мичурина (до изменений — от Белгородского проспекта до улицы Николая Островского). Помимо этого, список территориальных подзон дополнил участок Богданки от улицы Николая Островского до Мичурина. К подзоне относятся дома 60а и 62а, корпус 1-4 на проспекте Б. Хмельницкого, а также дом № 1 на улице Шевченко.
Изменения вступили в силу с 1 августа, следует из опубликованного мэрией документа.
Ранее стало известно, что в Белгороде появятся новые платные парковочные места. Они, как утверждал директор МКУ «Белгородское парковочное пространство» Сергей Мещеряков, дадут возможность парковаться всем желающим. Речь шла как минимум о 15 улицах.
Позже у белгородцев появились вопросы к идее мэрии увеличить число платных парковок. По словам эксперта Константина Кошкина, он поддерживает платные парковки как инструмент администрирования, но против использования этого вида инструмента «ковровым методом».