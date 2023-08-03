Что изменилось в системе платных парковок Белгорода?

Среди прочего уточняются границы территориальной зоны № 5000. К ней относится участок проспекта Богдана Хмельницкого — от Белгородского проспекта до улицы Мичурина (до изменений — от Белгородского проспекта до улицы Николая Островского). Помимо этого, список территориальных подзон дополнил участок Богданки от улицы Николая Островского до Мичурина. К подзоне относятся дома 60а и 62а, корпус 1-4 на проспекте Б. Хмельницкого, а также дом № 1 на улице Шевченко.