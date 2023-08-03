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Что изменилось в системе платных парковок Белгорода?

3 августа 2023, 09:44
Фото: 1MI
Платные парковки

В Белгороде изменили список платных парковок

Мэрия Белгорода внесла корректировки в список платных парковок. Изменения прописаны в постановлении городской администрации.

В Белгороде изменился список платных парковок. Корректировки вносятся в соответствующее постановление городской администрации.

Так, в число территориальных зон организации плоскостных парковок добавляется зона № 213 на Гражданском проспекте, 59а. К ней относятся дома:

  • на улице Попова, 12 и 18;
  • на улице Победы, 54, 56, 58, 66;
  • на улице Николая Чумичова, 11
  • на Гражданском проспекте, 53.

Перечисленные дома указаны для получения резидентского парковочного разрешения.

Среди прочего уточняются границы территориальной зоны № 5000. К ней относится участок проспекта Богдана Хмельницкого — от Белгородского проспекта до улицы Мичурина (до изменений — от Белгородского проспекта до улицы Николая Островского). Помимо этого, список территориальных подзон дополнил участок Богданки от улицы Николая Островского до Мичурина. К подзоне относятся дома 60а и 62а, корпус 1-4 на проспекте Б. Хмельницкого, а также дом № 1 на улице Шевченко.

Изменения вступили в силу с 1 августа, следует из опубликованного мэрией документа.

Ранее стало известно, что в Белгороде появятся новые платные парковочные места. Они, как утверждал директор МКУ «Белгородское парковочное пространство» Сергей Мещеряков, дадут возможность парковаться всем желающим. Речь шла как минимум о 15 улицах.

Позже у белгородцев появились вопросы к идее мэрии увеличить число платных парковок. По словам эксперта Константина Кошкина, он поддерживает платные парковки как инструмент администрирования, но против использования этого вида инструмента «ковровым методом».

Где в Белгороде хотят ввести новые платные парковки?
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