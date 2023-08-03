Беспилотник атакует башню в «Москва-Сити»: последствия и пострадавшие

Утром 1 августа беспилотник снова атаковал башню комплекса IQ-Квартал в «Москва-Сити», где находятся федеральные министерства и ведомства. Взрыв мощностью почти 2 кг тротила нанес наибольший ущерб фасаду здания (разбитые стекла площадью 500 кв. м), а также офисной мебели и оборудованию. Работники, трудящиеся в пораженных небоскребах, перешли на удаленную работу, как и во время пандемии, а владельцы начали беспокоиться о безопасности своей недвижимости.