Беспилотник атакует башню в «Москва-Сити»: последствия и пострадавшие

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Однако строители заверяют, что конструкция зданий не подвергается угрозе, так как существующие нормы учитывают последствия теракта 11 сентября 2001 года, пишет rtvi.com.
Утром 1 августа беспилотник снова атаковал башню комплекса IQ-Квартал в «Москва-Сити», где находятся федеральные министерства и ведомства. Взрыв мощностью почти 2 кг тротила нанес наибольший ущерб фасаду здания (разбитые стекла площадью 500 кв. м), а также офисной мебели и оборудованию. Работники, трудящиеся в пораженных небоскребах, перешли на удаленную работу, как и во время пандемии, а владельцы начали беспокоиться о безопасности своей недвижимости.
Особенности конструкции небоскребов в «Москва-Сити» таковы: колонны имеют размеры не менее 50×50 см, а иногда и 60×60 см; фасады на 99,9% являются самонесущими, сообщил Азарий Лапидус, заслуженный строитель России, доктор технических наук, завкафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ.
Самонесущие фасады означают, что они крепятся дополнительными элементами и не выполняют конструктивных функций здания. Единственное, что может повлиять нарушение фасадов, это системы вентиляции и кондиционирования, добавил эксперт.