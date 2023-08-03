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Беспилотник атакует башню в «Москва-Сити»: последствия и пострадавшие

3 августа 2023, 09:37
По мнению экспертов, в случае повреждения фасада при столкновении с беспилотниками в башнях комплекса «Москва-Сити», системы вентиляции и кондиционирования могут оказаться выключенными.

Однако строители заверяют, что конструкция зданий не подвергается угрозе, так как существующие нормы учитывают последствия теракта 11 сентября 2001 года, пишет rtvi.com.

Утром 1 августа беспилотник снова атаковал башню комплекса IQ-Квартал в «Москва-Сити», где находятся федеральные министерства и ведомства. Взрыв мощностью почти 2 кг тротила нанес наибольший ущерб фасаду здания (разбитые стекла площадью 500 кв. м), а также офисной мебели и оборудованию. Работники, трудящиеся в пораженных небоскребах, перешли на удаленную работу, как и во время пандемии, а владельцы начали беспокоиться о безопасности своей недвижимости.

Особенности конструкции небоскребов в «Москва-Сити» таковы: колонны имеют размеры не менее 50×50 см, а иногда и 60×60 см; фасады на 99,9% являются самонесущими, сообщил Азарий Лапидус, заслуженный строитель России, доктор технических наук, завкафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ.

Самонесущие фасады означают, что они крепятся дополнительными элементами и не выполняют конструктивных функций здания. Единственное, что может повлиять нарушение фасадов, это системы вентиляции и кондиционирования, добавил эксперт.

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