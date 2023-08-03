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Белгородский хутор попал под обстрел ВСУ

3 августа 2023, 16:20
Фото: 1MI
Сообщения с предупреждениями от РСЧС получили жители хутора Валковский в Белгородском районе. Официальной информации пока нет.
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Обстрел

Около 19:15 3 августа жители хутора Валковский в Белгородском районе получили сообщения об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытие или подвал. Официальной информации пока нет.

Напомним, 24 июля по хутору Валковский ударили пять снарядов, по Журавлёвке — шесть. Там же БПЛА сбросил две гранаты. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, как и разрушений.

2 августа ВСУ нанесли более 90 ударов по Белгородской области. Повреждения получили три дома. Все разрушения пришлись на Краснояружский район.

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область: есть разрушения
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#Кристина Семенчук#ВСУ#Обстрел#РСЧС#Сообщения#Происшествия#Белгородская область
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