Белгородский хутор попал под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Около 19:15 3 августа жители хутора Валковский в Белгородском районе получили сообщения об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытие или подвал. Официальной информации пока нет.
Напомним, 24 июля по хутору Валковский ударили пять снарядов, по Журавлёвке — шесть. Там же БПЛА сбросил две гранаты. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, как и разрушений.
2 августа ВСУ нанесли более 90 ударов по Белгородской области. Повреждения получили три дома. Все разрушения пришлись на Краснояружский район.