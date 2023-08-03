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Белгородских чиновников пересадят на отечественные автомобили?

3 августа 2023, 12:11
Фото: Midjourney

Путин: Все чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях

По словам президента, чиновники должны стремиться к развитию отечественных брендов. При этом совсем отказываться от импорта глава государства призывать не стал, пишут «Новые известия».

На встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа Владимир Путин заявил, что все чиновники в России должны пересесть на отечественные автомобили. И если транспорт «где-то будет поскромнее», стыдиться этого не стоит, уверен президент.

Глава государства добавил, что чиновничество должно стремиться к развитию отечественных брендов, в том числе российского автопрома. В то же время часть министерств и ведомств просят продолжать закупки иномарок и даже делать на этом упор. «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено», — подчеркнул Путин.

О полном отказе от импорта речи не идёт. Вместе с тем базовые вещи должны быть ориентированы на российских изготовителей, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».

Идея пересадить российских чиновников на отечественные машины звучит не в первый раз. Ранее к этому призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, такие автомобили должны быть в закупках для органов власти и бюджетных учреждений.

На фоне этой новости стало известно, что в Белгороде планируют открыть дилерский центр «Москвича». В Центральном Черноземье они также должны появиться в Курске и Липецке.

«Москвич» откроет дилерский центр в Белгороде
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#Инна Рогова#Общество#Отечественное авто#Автопром#Чиновники#Белгородская область#Владимир Путин
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