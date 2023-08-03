Белгородских чиновников пересадят на отечественные автомобили?

Глава государства добавил, что чиновничество должно стремиться к развитию отечественных брендов, в том числе российского автопрома. В то же время часть министерств и ведомств просят продолжать закупки иномарок и даже делать на этом упор. «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено», — подчеркнул Путин.