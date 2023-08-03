Белгородских чиновников пересадят на отечественные автомобили?

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
На встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа Владимир Путин заявил, что все чиновники в России должны пересесть на отечественные автомобили. И если транспорт «где-то будет поскромнее», стыдиться этого не стоит, уверен президент.
Глава государства добавил, что чиновничество должно стремиться к развитию отечественных брендов, в том числе российского автопрома. В то же время часть министерств и ведомств просят продолжать закупки иномарок и даже делать на этом упор. «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено», — подчеркнул Путин.
О полном отказе от импорта речи не идёт. Вместе с тем базовые вещи должны быть ориентированы на российских изготовителей, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».
Идея пересадить российских чиновников на отечественные машины звучит не в первый раз. Ранее к этому призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, такие автомобили должны быть в закупках для органов власти и бюджетных учреждений.
На фоне этой новости стало известно, что в Белгороде планируют открыть дилерский центр «Москвича». В Центральном Черноземье они также должны появиться в Курске и Липецке.