Белгородец запугал водителя пневматом после перепалки на дороге

Видеоролик заметили правоохранители и нашли нарушителя. Им оказался 45-летний местный житель. По словам мужчины, он поругался с водителем, когда переходил дорогу. Пешеход переживал, что конфликт усилится, поэтому решил припугнуть автомобилиста незаряженным пневматом. Позже он в интернете увидел видео, испугался и выбросил пистолет в мусоропровод.