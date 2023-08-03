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Белгородец запугал водителя пневматом после перепалки на дороге

3 августа 2023, 10:10
Фото: 1MI
Мужчина шёл по дороге, у него возник конфликт с автомобилистом. Горожанина задержали и обвинили в мелком хулиганстве, сообщили в региональном УМВД.

Белгородец запугал водителя пневматическим пистолетом после словесной перепалки. Правонарушителя нашли. Ему грозит административный арест.

Инцидент произошёл в областном центре 29 июля. В Сети появилось видео с места происшествия: там видно, как пешеход во время дорожного конфликта направил на оппонента предмет, похожий на пистолет.

Видеоролик заметили правоохранители и нашли нарушителя. Им оказался 45-летний местный житель. По словам мужчины, он поругался с водителем, когда переходил дорогу. Пешеход переживал, что конфликт усилится, поэтому решил припугнуть автомобилиста незаряженным пневматом. Позже он в интернете увидел видео, испугался и выбросил пистолет в мусоропровод.

Горожанин заверил полицейских, что раскаивается. В отношении белгородца составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит 15 суток ареста.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Происшествия#Пистолет#Арест#Конфликт#Водитель#Пневматический пистолет#Новости Белгорода
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