Белгородец запугал водителя пневматом после перепалки на дороге

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Белгородец запугал водителя пневматическим пистолетом после словесной перепалки. Правонарушителя нашли. Ему грозит административный арест.
Инцидент произошёл в областном центре 29 июля. В Сети появилось видео с места происшествия: там видно, как пешеход во время дорожного конфликта направил на оппонента предмет, похожий на пистолет.
Видеоролик заметили правоохранители и нашли нарушителя. Им оказался 45-летний местный житель. По словам мужчины, он поругался с водителем, когда переходил дорогу. Пешеход переживал, что конфликт усилится, поэтому решил припугнуть автомобилиста незаряженным пневматом. Позже он в интернете увидел видео, испугался и выбросил пистолет в мусоропровод.
Горожанин заверил полицейских, что раскаивается. В отношении белгородца составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит 15 суток ареста.