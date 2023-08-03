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Белгородец получил условный срок за хранение каннабиса

3 августа 2023, 11:33
Фото: 1MI
Менее суровый приговор ему вынесли с учётом возраста, раскаяния и содействия следствию, сообщили в региональном управлении ФСБ. Наркотики у жителя Губкина обнаружили дома.
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Суд

В Белгородской области вынесли приговор жителю региона за незаконное хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Подсудимым оказался житель Губкина. Силовики нашли в его доме более 1,5 кг каннабиса, что считается крупным размером.

Губкинца признали виновным. Самое суровое наказание, которое грозило ему по статье, — до десяти лет тюрьмы.

Однако суд в итоге назначил ему три года лишения свободы условно. На это повлияли возраст подсудимого, его раскаяние и содействие следствию.

Приговор вступил в силу.

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#Каннабис#Условный срок#Суд#Наркотики#Происшествия#Белгородская область#Губкин#Инна Рогова
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