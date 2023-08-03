Белгородец получил условный срок за хранение каннабиса

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Белгородской области вынесли приговор жителю региона за незаконное хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Подсудимым оказался житель Губкина. Силовики нашли в его доме более 1,5 кг каннабиса, что считается крупным размером.
Губкинца признали виновным. Самое суровое наказание, которое грозило ему по статье, — до десяти лет тюрьмы.
Однако суд в итоге назначил ему три года лишения свободы условно. На это повлияли возраст подсудимого, его раскаяние и содействие следствию.
Приговор вступил в силу.