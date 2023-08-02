«Все деньги ушли на СВО»: как белгородке объяснили нехватку средств на капремонт

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Жительница Старого Оскола Мария обратилась к губернатору Белгородской области с жалобой на странное распределение средств при капремонте:
Живём в квартире по адресу Жукова, 29А в Старом Осколе. Сегодня от сотрудника ЖЭУ получила ответ, что утеплять дом в рамках капремонта не будут, так как все деньги ушли на СВО.
Женщина негодовала, что капитальный ремонт без утепления стен таковым не является. Мария поражалась, почему СВО и капремонт в таком случае являются одной строкой бюджета, а деньги жильцов идут не на благоустройство, а на военные действия. Губернатор назвал слова сотрудника ЖЭУ глупостью.
Конечно, это глупость. Капитальный ремонт проводится в соответствии с тем объёмом средств, которые выделяет фонд капремонта, исходя из объёма, который вы накопили и который фонд дополняет за счёт других источников.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона объяснил, что утепление фасада жилых домов теперь не является обязательным видом работ на федеральном уровне. Их выполняют, если на это есть деньги.
Напомним, в Белгородской области правительство несколько лет выделяло дополнительные деньги на утепление фасадов МКД. В 2023 году такую программу решили приостановить из-за сложностей с областным бюджетом — сильно сократилась доходность, но с СВО это никак не связано.
Все обязательства, которые брали на себя, мы выполнили. Но мы сразу сказали: в 2023 году эти работы выполняться не будут. Никакой здесь привязки к СВО нет. Если вы хотите утеплить — у вас есть право, и в рамках текущих средств, которые выделяет фонд, можете это сделать.
Вячеслав Гладков