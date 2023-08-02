«Все деньги ушли на СВО»: как белгородке объяснили нехватку средств на капремонт

Женщина негодовала, что капитальный ремонт без утепления стен таковым не является. Мария поражалась, почему СВО и капремонт в таком случае являются одной строкой бюджета, а деньги жильцов идут не на благоустройство, а на военные действия. Губернатор назвал слова сотрудника ЖЭУ глупостью.