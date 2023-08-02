В соседнем с Белгородской областью регионе мужчину убило ударом молнии

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Трагедия произошла в Курском районе. Супруги с общим другом отправились на прогулку в поле, где их застала гроза. В надежде спрятаться от ненастья все трое спрятались под деревом, в которое спустя время ударила молния.
Супруги не пострадали и остались живы. Однако их друг — 36-летний мужчина — погиб на месте.
Курский следком начал проверку по факту несчастного случая, сообщает издание со ссылкой на региональное управление СК РФ.