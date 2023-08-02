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В соседнем с Белгородской областью регионе мужчину убило ударом молнии

2 августа 2023, 15:19
Фото: Нейросеть Kandinsky
Несчастный случай произошёл в минувшую пятницу, 28 июля. 36-летний курянин во время грозы спрятался под деревом, в которое ударила молния. Мужчина погиб на месте, сообщают «Курские известия».

Трагедия произошла в Курском районе. Супруги с общим другом отправились на прогулку в поле, где их застала гроза. В надежде спрятаться от ненастья все трое спрятались под деревом, в которое спустя время ударила молния.

Супруги не пострадали и остались живы. Однако их друг — 36-летний мужчина — погиб на месте.

Курский следком начал проверку по факту несчастного случая, сообщает издание со ссылкой на региональное управление СК РФ.

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#Таисия Некрасова#Происшествия#Гроза#Молния#Мужчина#Курская область#Черноземье
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