В Белгородской области автобусам запретили ездить между Шебекино и Волоконовкой

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Как сообщил местная жительница по имени Ирина, отрезок трассы между Шебекино и Волоконовкой перекрыли для движения автобусов ещё 1 июня, транспортное сообщение на этом отрезке пути не восстановлено до сих пор.
«Сегодня автобусы по-прежнему не пустили. Вопрос: что делать населению, проживающему на данном участке трассы? Нам, приезжающим помогать родителям? Практически все направления обеспечены транспортом, кроме нашего участка. Мы относимся к какой-то отдельной группе населения?» — недоумевает белгородка.
Вячеслав Гладков ответил, что отправил обращение женщины своим помощникам и дал поручением Сергею Евтушенко (министру автодорог и транспорта Белгородской области — прим. ред.) восстановить автобусное сообщение между Волоконовкой и Шебекино уже с завтрашнего дня. Максимум — послезавтрашнего.
Напомним, на ремонт и строительство дорог в Белгородской области в 2024 году направят почти 14 млрд рублей. Речь идёт о дорогах как регионального, так и федерального значения, также в программу ремонта попадут 12 мостов.