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В Белгородской области автобусам запретили ездить между Шебекино и Волоконовкой

2 августа 2023, 19:11
Фото: 1MI
2 августа в ходе прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил проблему закрытого автобусного сообщения между Шебекино и Волоконовкой из-за частых обстрелов.
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СВО

Как сообщил местная жительница по имени Ирина, отрезок трассы между Шебекино и Волоконовкой перекрыли для движения автобусов ещё 1 июня, транспортное сообщение на этом отрезке пути не восстановлено до сих пор.

«Сегодня автобусы по-прежнему не пустили. Вопрос: что делать населению, проживающему на данном участке трассы? Нам, приезжающим помогать родителям? Практически все направления обеспечены транспортом, кроме нашего участка. Мы относимся к какой-то отдельной группе населения?» — недоумевает белгородка.

Вячеслав Гладков ответил, что отправил обращение женщины своим помощникам и дал поручением Сергею Евтушенко (министру автодорог и транспорта Белгородской области — прим. ред.) восстановить автобусное сообщение между Волоконовкой и Шебекино уже с завтрашнего дня. Максимум — послезавтрашнего.

Напомним, на ремонт и строительство дорог в Белгородской области в 2024 году направят почти 14 млрд рублей. Речь идёт о дорогах как регионального, так и федерального значения, также в программу ремонта попадут 12 мостов.

Почти 14 млрд рублей потратят на дороги Белгородской области в 2024 году
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Шебекино#Волоконовка#СВО#Дорога#Перекрыта дорога#Автобус#Вячеслав Гладков
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