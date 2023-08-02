В Белгородской области 65 человек стоят в очереди на пересадку органов

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
На сегодняшний день 65 жителей региона находятся в ожидании операций по пересадке органов. Семь белгородцев нуждаются в пересадке сердца, 14 — в пересадке печени, ещё 44 ждут пересадки почек.
В Белгородской области специалисты также проводят операции по трансплантации роговицы, пишет издание со ссылкой на минздрав. На данный момент чиновники подготавливают программу по методике освоения родственной трансплантации печени.
Всего с 2007 года в областной клинической больнице хирурги осуществили 55 пересадок печени, 107 — почек и пять — сердца.