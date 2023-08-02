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В Белгородской области 65 человек стоят в очереди на пересадку органов

2 августа 2023, 13:46
Фото: 1MI
Семь белгородцев стоят в очереди на пересадку сердца, ещё 14 нужна пересадка печени. Об этом сообщает издание Go31, ссылаясь на региональный минздрав.

На сегодняшний день 65 жителей региона находятся в ожидании операций по пересадке органов. Семь белгородцев нуждаются в пересадке сердца, 14 — в пересадке печени, ещё 44 ждут пересадки почек.

В Белгородской области специалисты также проводят операции по трансплантации роговицы, пишет издание со ссылкой на минздрав. На данный момент чиновники подготавливают программу по методике освоения родственной трансплантации печени.

Всего с 2007 года в областной клинической больнице хирурги осуществили 55 пересадок печени, 107 — почек и пять — сердца.

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#Таисия Некрасова#Медицина#Операции#Пересадка сердца#Пересадка почек#Белгородская область#Пересадка печени#Трансплантация#Органы#Очередь
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