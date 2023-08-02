В Белгородской области 105 приёмных семей получили выплату на воспитание детей

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
105 приёмных семей в Белгородской области в этом году получили выплаты за воспитание детей. В общей сложности Соцфонд направил на эти цели более 3 млн рублей.
Пособие при передаче ребёнка в семью выплачивается один раз. Право на указанную меру поддержки получают усыновители, опекуны, попечители или приёмные родители.
Размер выплаты при установлении опеки или усыновлении составляет 22,9 тыс. рублей. 175 тыс. рублей получают те, кто берут на воспитание детей старше семи лет, детей-инвалидов, детей, которые являются родными братьями и сёстрами. Если семья берёт на воспитание сразу несколько детей, то выплата положена на каждого из них.
Для получения финансовой поддержки необходимо подать соответствующее заявление в отделение Соцфонда или МФЦ. Заявление необходимо подать не позже чем через полгода после усыновления.