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В Белгородской области 105 приёмных семей получили выплату на воспитание детей

2 августа 2023, 08:17
Фото: Midjourney
Пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью — разовое. Выплаты осуществляет Социальный фонд. На эти цели региональное отделение направило более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Соцфонда.
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Выплаты

105 приёмных семей в Белгородской области в этом году получили выплаты за воспитание детей. В общей сложности Соцфонд направил на эти цели более 3 млн рублей.

Пособие при передаче ребёнка в семью выплачивается один раз. Право на указанную меру поддержки получают усыновители, опекуны, попечители или приёмные родители.

Размер выплаты при установлении опеки или усыновлении составляет 22,9 тыс. рублей. 175 тыс. рублей получают те, кто берут на воспитание детей старше семи лет, детей-инвалидов, детей, которые являются родными братьями и сёстрами. Если семья берёт на воспитание сразу несколько детей, то выплата положена на каждого из них.

Для получения финансовой поддержки необходимо подать соответствующее заявление в отделение Соцфонда или МФЦ. Заявление необходимо подать не позже чем через полгода после усыновления.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Выплаты#Общество#Социальный фонд#Воспитание детей#Опекуны#Усыновители#Дети-инвалиды#МФЦ#Заявление#Приёмные семьи
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