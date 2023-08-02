В Белгородской области 105 приёмных семей получили выплату на воспитание детей

Размер выплаты при установлении опеки или усыновлении составляет 22,9 тыс. рублей. 175 тыс. рублей получают те, кто берут на воспитание детей старше семи лет, детей-инвалидов, детей, которые являются родными братьями и сёстрами. Если семья берёт на воспитание сразу несколько детей, то выплата положена на каждого из них.