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У Красного моста с белгородским следом появился кот-талисман

2 августа 2023, 14:12
Фото: Midjourney
Пушистый талисман успел оставить свой след на залитой бетоном поверхности. Как оказалось, кот прибился к рабочим и решил остаться на мосту, пишет «Орелtimes».

У скандально известного Красного моста в Орле, реконструкцию которого проводят уже в течение трёх лет, поселился Талисман — кот. Талисманом животное назвала команда подрядчика. Кот ранее прибился к рабочим и не стал уходить.

Животное даже успело оставить на мосту свои следы. Кот прошёлся по залитой бетонной поверхности. В соцсетях публиковали фото и указали, что у моста появился свой Талисман.

Это вселило надежду в горожан, ведь они уже долгое время ждут реконструкции моста. Орловцы надеются, что после ухода белгородского ООО «Ремспецмост» новый подрядчик сможет довести дело до конца. Портрета кота пока никто не видел, но горожане этого тоже ждут.

Коты на переправах селятся не впервые, пишет издание. Одним из самый известных был обитатель Крымского моста по кличке Мостик.

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#Наталья Корявых#Орёл#Крым#Общество#Город#Красный мост#Талисман#Коты#Следы#Реконструкция#Ремспецмост#Белгород
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