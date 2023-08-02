У Красного моста с белгородским следом появился кот-талисман

Это вселило надежду в горожан, ведь они уже долгое время ждут реконструкции моста. Орловцы надеются, что после ухода белгородского ООО «Ремспецмост» новый подрядчик сможет довести дело до конца. Портрета кота пока никто не видел, но горожане этого тоже ждут.