Турчак рассказал о выделении средств льготникам на покупку газового оборудования

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:46
«До миллионной принятой заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного. Судя по темпам прироста, этот рубеж мы преодолеем в августе», — пояснил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак по итогам федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака, передает rostovgazeta.ru.
При этом он отметил, что технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок, поэтому темпы их прироста могут быть выше. Одной из причин, почему число заявителей не так велико, это неосведомленность граждан о выделенных им льготах, заявил Турчак.
В частности, он напомнил о наличии субсидий на покупку газового оборудования для льготных категорий граждан. Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тысяч рублей за приобретение отечественного оборудования из списка, утвержденного Минпромторгом. Однако этот список пока не содержит полный перечень технических средств, поэтому некоторые льготники не могут получить компенсацию.
«Этот вопрос решится в ближайшее время», — сказал секретарь генсовета «Единой России».
В свою очередь Александр Новак поручил проинформировать население о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. В 69 регионах на поддержку могут претендовать более девяти категорий граждан, в их числе инвалиды, пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами, ветераны труда.
Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что гражданам уже рассказывают о мерах поддержки, доступных в рамках программы догазификации, а также о преимуществах газового топлива.
«Эта работа приносит результаты: более 127,8 тысячи потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность написать заявление еще раз, а 27,5 тысячи уже подали повторные заявки, которые мы приняли в работу. Такую работу с населением мы будем продолжать», — сказал Сергей Густов.
Как сообщает сайт ER.RU, направить заявку на догазификацию можно на портале «Госуслуг» и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.
«Общий уровень газификации Белгородской области остается одним из самых высоких в стране, но, несмотря на это, в регионе остается потребность в реализации социальной газификации и догазификации. По данным АО „Газпром газораспределение Белгород“, за первое полугодие текущего года была подана 1491 заявка на бесплатную догазификацию и заключено 1408 договоров технологического присоединения. Также за указанный период было построено 940 газопроводов от уличных сетей до границ земельных участков. Продолжается и совместная работа с населением, только в июле партийцы вместе с представителями „Газпрома“ провели 3 встречи в Белгородском районе, на которых разъяснили собственникам домовладений и земельных участков процедуру подключения к газу, рассказали, какие необходимы документы, и ответили на возникшие вопросы», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.