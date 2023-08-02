Турчак рассказал о выделении средств льготникам на покупку газового оборудования

«Общий уровень газификации Белгородской области остается одним из самых высоких в стране, но, несмотря на это, в регионе остается потребность в реализации социальной газификации и догазификации. По данным АО „Газпром газораспределение Белгород“, за первое полугодие текущего года была подана 1491 заявка на бесплатную догазификацию и заключено 1408 договоров технологического присоединения. Также за указанный период было построено 940 газопроводов от уличных сетей до границ земельных участков. Продолжается и совместная работа с населением, только в июле партийцы вместе с представителями „Газпрома“ провели 3 встречи в Белгородском районе, на которых разъяснили собственникам домовладений и земельных участков процедуру подключения к газу, рассказали, какие необходимы документы, и ответили на возникшие вопросы», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.