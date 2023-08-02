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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

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Стало известно о новых изменениях в работе общественного транспорта в Белгороде

2 августа 2023, 11:18
Фото: 1MI

Белгородцев ждут изменения в работе общественного транспорта

С 3 августа введут изменения на некоторых маршрутах общественного транспорта области. Поменяется расписание и заработает система оплаты проезда «вход/выход». Об этом сообщает ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области».

С 3 августа на две недели изменится расписание маршрута № 120Ш. Последний рейс маршрута «Дубовое — микрорайон „Европа“» от остановочного пункта «Дубовое центр»» будет оправляться в 22:20 в тестовом режиме.

Об этом просили сами жители Дубовского сельского поселения. По истечении срока теста будет принято окончательное решение с учётом мнения пассажиров.

С 4 августа на пригородном маршруте № 102 «„Энергомаш“ — Майский» заработает система оплаты проезда «вход/выход». Это значит, что необходимо будет прикладывать карту к валидатору дважды. Если не приложить карту во второй раз, спишется полная стоимость проезда до конечной остановки.

С новым расписанием, схемами движения маршрутов и остановками транспорта можно ознакомиться на официальном сайте организации или на интерактивной карте.

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#Таисия Некрасова#Городской транспорт#Пассажирский транспорт#Пригородный транспорт#Белгородская область#Белгород#Дубовое#Автобус по расписанию
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