Стало известно о новых изменениях в работе общественного транспорта в Белгороде

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
С 3 августа на две недели изменится расписание маршрута № 120Ш. Последний рейс маршрута «Дубовое — микрорайон „Европа“» от остановочного пункта «Дубовое центр»» будет оправляться в 22:20 в тестовом режиме.
Об этом просили сами жители Дубовского сельского поселения. По истечении срока теста будет принято окончательное решение с учётом мнения пассажиров.
С 4 августа на пригородном маршруте № 102 «„Энергомаш“ — Майский» заработает система оплаты проезда «вход/выход». Это значит, что необходимо будет прикладывать карту к валидатору дважды. Если не приложить карту во второй раз, спишется полная стоимость проезда до конечной остановки.