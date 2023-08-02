Стало известно о новых изменениях в работе общественного транспорта в Белгороде

С 4 августа на пригородном маршруте № 102 «„Энергомаш“ — Майский» заработает система оплаты проезда «вход/выход». Это значит, что необходимо будет прикладывать карту к валидатору дважды. Если не приложить карту во второй раз, спишется полная стоимость проезда до конечной остановки.