«Сколько их было? 10?» В Белгороде разобрали билеты на открытие парка аттракционов

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Далеко не все желающие смогут попасть на открытие парка аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде. Для этого требовалось получить билет с QR-кодом, но проблемы у горожан начались уже на этапе регистрации.
В группа парка пояснили, что количество билетов на открытие строго ограничено, чтобы избежать коллапса и огромных очередей. Организаторы добавили ссылку на регистрацию для получения билетов. Однако у желающих попасть на мероприятие возникли проблемы.
Как пишут горожане в комментариях, зарегистрироваться невозможно. Ссылка не работала. Появилась надпись, что билеты уже закончились.
«Что за бред: нажимаю „купить“ — ничего не происходит. Обновил страницу — закончились билеты. Сколько их там было? 10?» — поинтересовался белгородец.
Тем, кому всё же удалось купить билеты, они попросту не пришли.
«Тоже пишет: „Один билет в сектор входной билет, возможно, уже куплен. Он будет удалён из заказа“. При этом на использованную при регистрации электронную почту никакой билет не пришёл», — рассказала столкнувшаяся с проблемой женщина.
Также в комментариях белгородцы написали, что регистрация уже закрыта.
Спустя время в группе парка появилось сообщение, что билеты на открытие действительно закончились и что бесплатная регистрация закрыта.
Ранее Бел.Ру писало о том, в какую сумму обойдётся посещение «Калейдоскопа» белгородцам. Заплатить за вход придётся 300 рублей. Самый дорогой аттракцион стоит 495 рублей. Самые низкие цены действуют на детские аттракционы — 175 рублей.