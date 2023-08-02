«Сколько их было? 10?» В Белгороде разобрали билеты на открытие парка аттракционов

Не все белгородцы смогут попасть на открытие парка аттракционов

Попасть на открытие горожане могут только после получения билета. При этом в группе парка в соцсети предупредили, что их количество строго ограничено. Белгородцы ринулись проходить регистрацию, но получилось, судя по комментариям, далеко не у всех.