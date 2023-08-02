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«Сколько их было? 10?» В Белгороде разобрали билеты на открытие парка аттракционов

2 августа 2023, 12:47
Фото: vk.com/parkbelgorod

Не все белгородцы смогут попасть на открытие парка аттракционов

Попасть на открытие горожане могут только после получения билета. При этом в группе парка в соцсети предупредили, что их количество строго ограничено. Белгородцы ринулись проходить регистрацию, но получилось, судя по комментариям, далеко не у всех.

Далеко не все желающие смогут попасть на открытие парка аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде. Для этого требовалось получить билет с QR-кодом, но проблемы у горожан начались уже на этапе регистрации.

В группа парка пояснили, что количество билетов на открытие строго ограничено, чтобы избежать коллапса и огромных очередей. Организаторы добавили ссылку на регистрацию для получения билетов. Однако у желающих попасть на мероприятие возникли проблемы.

Как пишут горожане в комментариях, зарегистрироваться невозможно. Ссылка не работала. Появилась надпись, что билеты уже закончились.

«Что за бред: нажимаю „купить“ — ничего не происходит. Обновил страницу — закончились билеты. Сколько их там было? 10?» — поинтересовался белгородец.

Тем, кому всё же удалось купить билеты, они попросту не пришли.

«Тоже пишет: „Один билет в сектор входной билет, возможно, уже куплен. Он будет удалён из заказа“. При этом на использованную при регистрации электронную почту никакой билет не пришёл», — рассказала столкнувшаяся с проблемой женщина.

Также в комментариях белгородцы написали, что регистрация уже закрыта.

Спустя время в группе парка появилось сообщение, что билеты на открытие действительно закончились и что бесплатная регистрация закрыта.

Ранее Бел.Ру писало о том, в какую сумму обойдётся посещение «Калейдоскопа» белгородцам. Заплатить за вход придётся 300 рублей. Самый дорогой аттракцион стоит 495 рублей. Самые низкие цены действуют на детские аттракционы — 175 рублей.

В какую сумму обойдётся поход в новый парк аттракционов в Белгороде?
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