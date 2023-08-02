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Posted 2 августа, 17:13

Published 2 августа, 17:13

Modified Вчера, 17:33

Updated Вчера, 17:33

С 18 августа у «Сапсана» будет еще одна остановка

С 18 августа у «Сапсана» будет еще одна остановка

2 августа 2023, 17:13
Фото: piqsels.com
Изменение графика движения высокоскоростных поездов «Сапсан», следующих по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, обусловленное необходимостью улучшения транспортной доступности для пассажиров, произошло после сдачи в эксплуатацию новой платформы на станции Крюково.

С 18 августа составы «Сапсан» № 761, 785, 758, 784 будут останавливаться на станции Крюково. Общее время поездов в пути останется прежним.

«Сапсан» № 758 Москва — Санкт-Петербург, отправляющийся из столицы в 07:00 и прибывающий в Петербург в 11:05, будет останавливаться на станциях Крюково, Вышний Волочек, Угловка и Чудово.

Поезд № 784, отбывающий из Москвы в 20:50 с прибытием в Северную столицу в 00:38, будет совершать остановки в Крюкове, Твери и Чудове.

Составы Санкт-Петербург — Москва № 761 и 785 будут отбывать из Питера в 09:10 и 21:00 соответственно и прибывать в Москву в 13:09 и 00:51. 761-й «Сапсан» будет совершать остановки в Угловке, Вышнем Волочке и Крюкове, а 785-й — в Чудове, Твери и Крюкове.

Билеты уже поступили в продажу. Оформление проездных документов осуществляется в том числе на официальном портале ОАО «РЖД», через приложение для смартфонов «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах дальнего следования. Однако купить билет Москва — Крюково — Москва не получится.

Узнать больше о графике движения «Сапсанов» и ценах на проезд можно на сайте РЖД во вкладке «Пассажирам», а также бесплатно по номеру телефона 8 (800) 775-00-00.

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