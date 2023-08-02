Пьяный парень под Белгородом поссорился с бабушкой и убил её ножом

Происшествие случилось 16 февраля текущего года в Строителе. Между изрядно выпившим 19-летним обвиняемым и его бабушкой произошла ссора. В ходе конфликта парень с помощью кухонного ножа нанёс не менее 34 ударов родственнице. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.