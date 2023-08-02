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Пьяный парень под Белгородом поссорился с бабушкой и убил её ножом

2 августа 2023, 08:25
Фото: 1MI

Молодой белгородец пойдёт под суд за убийство своей бабушки

19-летний белгородец зарезал кухонным ножом свою бабушку. Женщина скончалась на месте от многочисленных ранений. В отношении молодого человека утверждено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Происшествие случилось 16 февраля текущего года в Строителе. Между изрядно выпившим 19-летним обвиняемым и его бабушкой произошла ссора. В ходе конфликта парень с помощью кухонного ножа нанёс не менее 34 ударов родственнице. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело находится на рассмотрении в Яковлевском районном суде.

Ранее сообщалось, что белгородец зарезал свою возлюбленную кухонным ножом из-за ревности. 28-летний виновный нанёс несколько ударов в живот и шею. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Обвиняемому грозило от шести до 15 лет лишения свободы.

Белгородец из ревности зарезал свою возлюбленную кухонным ножом
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