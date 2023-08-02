Пьяный парень под Белгородом поссорился с бабушкой и убил её ножом

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Происшествие случилось 16 февраля текущего года в Строителе. Между изрядно выпившим 19-летним обвиняемым и его бабушкой произошла ссора. В ходе конфликта парень с помощью кухонного ножа нанёс не менее 34 ударов родственнице. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.
Молодой человек обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело находится на рассмотрении в Яковлевском районном суде.
Ранее сообщалось, что белгородец зарезал свою возлюбленную кухонным ножом из-за ревности. 28-летний виновный нанёс несколько ударов в живот и шею. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Обвиняемому грозило от шести до 15 лет лишения свободы.