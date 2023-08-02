«Поблагодарил за службу»: белгородский губернатор Гладков приехал к бойцам «Ахмата»

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:44
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 августа встретился с бойцами батальона «Ахмат-Запад». Они стоят на границе и защищают её от противника. Глава региона поблагодарил бойцов за службу.
«Заехал сегодня к бойцам батальона „Ахмат“, которые расквартированы на территории Белгородской области. Стоят на границе вместе с другими подразделениями Вооружённых сил и пограничниками. Защищают наши рубежи. Сражаются с врагом!» — написал Гладков.
На днях глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как бойцы работают в белгородском приграничье. Подразделение нанесло удар по подразделениям противника неподалёку от села Сотницкий Казачок Харьковской области. Военнослужащие пришли к выводу, что «врага лучше бить на его собственной территории».