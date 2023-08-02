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«Поблагодарил за службу»: белгородский губернатор Гладков приехал к бойцам «Ахмата»

2 августа 2023, 07:40
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
Встреча Гладкова и бойцов батальона «Ахмат»

Белгородский губернатор встретился с бойцами «Ахмат-Запад»

Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил бойцов за службу. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
Сюжет
СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 августа встретился с бойцами батальона «Ахмат-Запад». Они стоят на границе и защищают её от противника. Глава региона поблагодарил бойцов за службу.

«Заехал сегодня к бойцам батальона „Ахмат“, которые расквартированы на территории Белгородской области. Стоят на границе вместе с другими подразделениями Вооружённых сил и пограничниками. Защищают наши рубежи. Сражаются с врагом!» — написал Гладков.

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как бойцы работают в белгородском приграничье. Подразделение нанесло удар по подразделениям противника неподалёку от села Сотницкий Казачок Харьковской области. Военнослужащие пришли к выводу, что «врага лучше бить на его собственной территории».

Встреча Гладкова и бойцов батальона «Ахмат»Встреча Гладкова и бойцов батальона «Ахмат»
Встреча Гладкова и бойцов батальона «Ахмат»Встреча Гладкова и бойцов батальона «Ахмат»
Встреча Гладкова и бойцов батальона «Ахмат»Встреча Гладкова и бойцов батальона «Ахмат»
Встреча Гладкова и бойцов батальона «Ахмат»Встреча Гладкова и бойцов батальона «Ахмат»
Встреча Гладкова и бойцов батальона «Ахмат»
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
Встреча Гладкова и бойцов батальона «Ахмат»
Видео: страница Вячеслава Гладкова ВК
«Врага лучше бить на Украине»: Кадыров — о работе «Ахмата» в белгородском приграничье
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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Рамзан кадыров#Спецоперация#СВО#Наталья Корявых#Ахмат#Ахмат-Запад#Чечня#Видео
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