«Поблагодарил за службу»: белгородский губернатор Гладков приехал к бойцам «Ахмата»

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как бойцы работают в белгородском приграничье. Подразделение нанесло удар по подразделениям противника неподалёку от села Сотницкий Казачок Харьковской области. Военнослужащие пришли к выводу, что «врага лучше бить на его собственной территории».