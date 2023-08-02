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«ОНС» судится с «Союзом автомобилистов Белогорья» из-за скандала с недоливом бензина

2 августа 2023, 12:19
Фото: 1MI
АО «Осколнефтеснаб» подал исковое заявление к БРОО «Союз автомобилистов Белогорья» (САБ). Причина конфликта двух организаций пока неизвестна, но есть версия, что это может быть связано с расследованием САБа о якобы недоливе бензина в Губкине.
Сюжет
Суд

Исковое заявление АО приняли 31 июля этого года. Судья — Кощин Владимир Федорович. Каких-либо подробностей дела нет.

Отметим, что ранее, «Союз автомобилистов Белогорья» опубликовал в социальных сетях ролик. В нём оператор, представившийся членом совета УМВД Белгорода Леонидом Каплием, снимает одну из заправок «Осколнефтеснаб» в Губкине на камеру и утверждает, что операторы на ней не доливают бензин.

Проверили мерником заправку — у вас недолив, где-то пол-литра из десяти. Это фигня. Редкая фигня! У меня телефоны управляющих, будем разговаривать с ними. Были жалобы на вашу заправку.
Леонид Каплий, председатель Союза Автомобилистов Белогорья

Под постом с видео в группе союза автомобилистов оставили комментарий представители АО «Осколнефтеснаб», в котором заявили, что провели проверку на этой заправке и нарушений не нашли, а также, что готовят документ для подаче в суд иска о защите деловой репутации и с требованием признать сведения в видео не соответствующими действительности.

Также ранее СМИ публиковали информацию о том, что АО «Осколнефтеснаб» принадлежит ООО «Инвест-лтд», которое контролирует семья депутата белгородской облдумы Игоря Барщука. Проверить актуальность этих данных в открытых источниках у нас не получилось.

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