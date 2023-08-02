«ОНС» судится с «Союзом автомобилистов Белогорья» из-за скандала с недоливом бензина

Под постом с видео в группе союза автомобилистов оставили комментарий представители АО «Осколнефтеснаб», в котором заявили, что провели проверку на этой заправке и нарушений не нашли, а также, что готовят документ для подаче в суд иска о защите деловой репутации и с требованием признать сведения в видео не соответствующими действительности.