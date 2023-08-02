Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Изображение материала

На СГОКе выбрали лучшего машиниста тепловоза

2 августа 2023, 15:06
Фото: Стойленский ГОК
Среди работников цеха железнодорожного транспорта Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства на звание лучшего машиниста тепловоза. Заявки на участие в нем подали 27 стойленцев.
Сюжет
Конкурс

Первый этап конкурса в виде электронного тестирования выявил финалистов конкурса, которыми стали девять участников с высшими баллами в вопросах о производственной инструкции, и нормах и правилах ОТПБ.

На втором этапе железнодорожники выполняли практическое задание. Финалистам нужно было в течение 20 минут собрать кран машиниста — один из приборов управления тормозами поезда. При подведении итогов жюри учитывало качество и время выполнения работы, соблюдение правил охраны труда, а также работоспособность собранного устройства.

Фото: Стойленский ГОК

По результатам конкурса лучшим машинистом тепловоза СГОКа стал Максим Капнин, второе место завоевал его коллега Антон Отдельный, третье –Александр Харченко. Лучшим молодым рабочим признан 27-летний Андрей Кудинов.

Победителям вручили дипломы, памятные подарки, денежные премии и значки «НЛМК PRO».

Всего в 2023 году на предприятии проведут 12 различных конкурсов профессионального мастерства.

На Стойленском ГОКе добыли миллиардную тонну руды
Узнать подробнее
Читайте также:
На Стойленском ГОКе открыли дополнительный склад спецодеждыСтойленский ГОК усиливает мощности главной понизительной подстанции в карьереПочти 400 работников Стойленского ГОКа отметят различными наградами ко Дню металлурга
#Кристина Семенчук#Стойленский ГОК#Конкурс#Железнодорожники#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
«С игрушками Родину не защитишь»: как белгородской самообороне оружие выдавали
Сегодня, 14:13
«Не пессимиздите» и герб СССР: какие нашивки выбирают бойцы белгородской самообороны
Сегодня, 11:54
«ОНС» судится с «Союзом автомобилистов Белогорья» из-за скандала с недоливом бензина
Сегодня, 12:19
Без фонтанов и без эксцессов: как прошёл День ВДВ в Белгороде
Сегодня, 14:53
Твёрдое нет: жители белгородского Таврово отказали в стройке очистных сооружений
Сегодня, 15:46
На Белгородском свинокомплексе «Сибагро» завершилась модернизация мясокомбината
Сегодня, 14:35