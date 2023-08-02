На СГОКе выбрали лучшего машиниста тепловоза

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Первый этап конкурса в виде электронного тестирования выявил финалистов конкурса, которыми стали девять участников с высшими баллами в вопросах о производственной инструкции, и нормах и правилах ОТПБ.
На втором этапе железнодорожники выполняли практическое задание. Финалистам нужно было в течение 20 минут собрать кран машиниста — один из приборов управления тормозами поезда. При подведении итогов жюри учитывало качество и время выполнения работы, соблюдение правил охраны труда, а также работоспособность собранного устройства.
По результатам конкурса лучшим машинистом тепловоза СГОКа стал Максим Капнин, второе место завоевал его коллега Антон Отдельный, третье –Александр Харченко. Лучшим молодым рабочим признан 27-летний Андрей Кудинов.
Победителям вручили дипломы, памятные подарки, денежные премии и значки «НЛМК PRO».
Всего в 2023 году на предприятии проведут 12 различных конкурсов профессионального мастерства.