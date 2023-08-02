На СГОКе выбрали лучшего машиниста тепловоза

На втором этапе железнодорожники выполняли практическое задание. Финалистам нужно было в течение 20 минут собрать кран машиниста — один из приборов управления тормозами поезда. При подведении итогов жюри учитывало качество и время выполнения работы, соблюдение правил охраны труда, а также работоспособность собранного устройства.