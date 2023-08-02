Многодетным семьям в Белгородской области помогут с оплатой обучения детей

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
В Белгородской области многодетные семьи могут претендовать на компенсацию затрат на обучение детей. Речь идёт об обучении на платной основе в учреждениях среднего профессионального образования (СПО).
В постановлении описаны этапы предоставления компенсации. Затраты возместят следующим образом:
В текущем году оказать меру поддержки планируется до 5 октября — по итогам первого и второго семестров учебного года. В следующие годы — по итогам завершения первого и второго семестров.
С заявлением о выплате компенсации родителям студента необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства либо в МФЦ. Документы принимаются до 15 сентября, в следующие годы — до 1 февраля и 5 июля.
Расходы на социальную поддержку будет осуществлять министерство финансов и бюджетной политики региона. Контроль за исполнением постановления войдёт в обязанности Андрея Милёхина — министра образования области.