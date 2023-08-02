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Многодетным семьям в Белгородской области помогут с оплатой обучения детей

2 августа 2023, 15:41
Фото: 1MI
Дети из многодетных семей, получающие среднее профессиональное образование на платной основе, смогут претендовать на поэтапное возмещение затрат. Постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков 1 августа.

В Белгородской области многодетные семьи могут претендовать на компенсацию затрат на обучение детей. Речь идёт об обучении на платной основе в учреждениях среднего профессионального образования (СПО).

В постановлении описаны этапы предоставления компенсации. Затраты возместят следующим образом:

  • 50% стоимости обучения компенсируется в период обучения студентов;
  • оставшиеся 50% вернут после окончания учебного заведения при условии трудоустройства по полученной профессии/специальности в организациях и предприятиях региона.

В текущем году оказать меру поддержки планируется до 5 октября — по итогам первого и второго семестров учебного года. В следующие годы — по итогам завершения первого и второго семестров.

С заявлением о выплате компенсации родителям студента необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства либо в МФЦ. Документы принимаются до 15 сентября, в следующие годы — до 1 февраля и 5 июля.

Расходы на социальную поддержку будет осуществлять министерство финансов и бюджетной политики региона. Контроль за исполнением постановления войдёт в обязанности Андрея Милёхина — министра образования области.

В Белгородской области действует 14 мер поддержки семей с детьми
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#Таисия Некрасова#Компенсация#Общество#Многодетные семьи#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Спо#Хорошие новости
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