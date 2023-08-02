«Консул безопасности» похитил у белгородки 3,5 млн рублей

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В белгородском УМВД рассказали о случаях мошенничества в регионе. Под различными предлогами у белгородцев похитили более 12 млн рублей. Жертвами обмана стали 15 человек.
В Старом Осколе 56-летняя женщина перевела аферисту 3,5 млн рублей. Сам мошенник представился «консулом безопасности». Потерпевшая считала, что погашает незаконно взятый на неё кредит и помогает вывести злоумышленников на чистую воду. Примечательно, что перечисленные деньги оскольчанка взяла в кредит.
На удочку мошенников также попалась 48-летняя жительница Чернянского района. Женщине предложили подзаработать на инвестиционной площадке. Потерпевшая выполнила указания куратора и перевела деньги на обозначенные им счета. Дивидендов с переводов белгородка не получила. Всего она потеряла порядка 1,7 млн рублей. Часть из этих денег она взяла в кредит.
По данным фактам возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве.