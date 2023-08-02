«Консул безопасности» похитил у белгородки 3,5 млн рублей

На удочку мошенников также попалась 48-летняя жительница Чернянского района. Женщине предложили подзаработать на инвестиционной площадке. Потерпевшая выполнила указания куратора и перевела деньги на обозначенные им счета. Дивидендов с переводов белгородка не получила. Всего она потеряла порядка 1,7 млн рублей. Часть из этих денег она взяла в кредит.