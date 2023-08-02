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Published Сегодня, 19:27

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Глава Белгородской области назвал главного врага своей фигуры

2 августа 2023, 19:27
Фото: 1MI
2 августа в ходе прямого эфира Вячеслав Гладков рассказал о своей любви к булочкам, которые он не ест.

Местный житель по имени Януш написал губернатору, что знает о его любви к вкусной выпечке, но тот опроверг это утверждение и заявил, что хлеб практически не ест.

Вообще хлеб практически не ем. Почему выпечку не ем? Боюсь, что не влезу в костюмы, придётся менять гардероб.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Выходит, даже в маленьких слабостях главу региона не уличишь — разве что в те редкие моменты, когда булочки побеждают мысли о последствиях.

Напомним, во время прямой линии 5 июля у Вячеслав Гладкова спросили, какую суперсилу он хотел бы иметь, если бы была такая возможность. Он ответил, что ему очень бы пригодилась способность ловить 850 снарядов одновременно.

Также у главы региона спросили, что бы он запретил делать в Белгородской области, если бы мог? Он не растерялся и сказал, что запретил бы людям болеть, чтобы они больше занимались спортом и улыбались.

О какой суперсиле мечтает белгородский губернатор?
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#Кристина Семенчук#Общество#Юмор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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