Глава Белгородской области назвал главного врага своей фигуры

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Местный житель по имени Януш написал губернатору, что знает о его любви к вкусной выпечке, но тот опроверг это утверждение и заявил, что хлеб практически не ест.
Вообще хлеб практически не ем. Почему выпечку не ем? Боюсь, что не влезу в костюмы, придётся менять гардероб.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Выходит, даже в маленьких слабостях главу региона не уличишь — разве что в те редкие моменты, когда булочки побеждают мысли о последствиях.
Напомним, во время прямой линии 5 июля у Вячеслав Гладкова спросили, какую суперсилу он хотел бы иметь, если бы была такая возможность. Он ответил, что ему очень бы пригодилась способность ловить 850 снарядов одновременно.
Также у главы региона спросили, что бы он запретил делать в Белгородской области, если бы мог? Он не растерялся и сказал, что запретил бы людям болеть, чтобы они больше занимались спортом и улыбались.