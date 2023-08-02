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Эксперт Карнаухов: смерч может стать обычным явлением в Белгородской области

2 августа 2023, 09:32
Фото: Bel.ru
Смерч в Белгородской области

Белгородцев предупредили о возможном появлении новых смерчей

Специалист по природным катастрофам Алексей Карнаухов заявил, что смерчи будут появляться во многих регионах европейской части России. Связано это с изменением климата, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на издание URA.ru.

Из-за нарушения климата смерчи активизировались во многих регионах страны. Природное явление может стать обычным для Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Ярославской областей, Карелии, Коми, Крыма, Татарстана и Пермского края. Об этом рассказал эксперт по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

По словам специалиста, содержание водяных паров в атмосфере увеличилось из-за повышения температур. Водяные пары являются «мотором», образующим смерчи и ураганы.

Карнаухов также предупредил, что смерчи изначально не бывают сильными, однако впоследствии имеют более разрушительный эффект.

Смерч в Белгородской областиСмерч в Белгородской области
Смерч в Белгородской области
Фото: Bel.ru

Ранее старший преподаватель кафедры географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности института наук о Земле БелГУ Светлана Куралесина так объяснила факт опасного природного явления в Белгородской области:

«Смерч для нашей территории не характерен. Он означает высокий температурный контраст между поверхностью почвы и температурой воздуха на высотах. Создал такое явление активный и быстро двигающийся южный циклон. За последние 35 лет метеорологи такого явления не наблюдали».

Смерч для человека очень опасен, пояснила эксперт, приближаться к нему не стоит. Напротив — необходимо бежать как можно дальше. В противном случае человека может «засосать» и «выплюнуть» на далёкое расстояние.

Напомним, что в конце прошлой недели белгородцы заметили смерчи в нескольких населённых пунктах Яковлевского горокруга — в селе Кустовое и посёлке Томаровка.

Смерчи пришли в Белгородскую область
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#Таисия Некрасова#Общество#Природные явления#Смерч#Эксперт#Белгородская область#Природные катастрофы#Томаровка#Кустовое#Яковлевский горокруг
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