Эксперт Карнаухов: смерч может стать обычным явлением в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Из-за нарушения климата смерчи активизировались во многих регионах страны. Природное явление может стать обычным для Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Ярославской областей, Карелии, Коми, Крыма, Татарстана и Пермского края. Об этом рассказал эксперт по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.
По словам специалиста, содержание водяных паров в атмосфере увеличилось из-за повышения температур. Водяные пары являются «мотором», образующим смерчи и ураганы.
Карнаухов также предупредил, что смерчи изначально не бывают сильными, однако впоследствии имеют более разрушительный эффект.
Ранее старший преподаватель кафедры географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности института наук о Земле БелГУ Светлана Куралесина так объяснила факт опасного природного явления в Белгородской области:
«Смерч для нашей территории не характерен. Он означает высокий температурный контраст между поверхностью почвы и температурой воздуха на высотах. Создал такое явление активный и быстро двигающийся южный циклон. За последние 35 лет метеорологи такого явления не наблюдали».
Смерч для человека очень опасен, пояснила эксперт, приближаться к нему не стоит. Напротив — необходимо бежать как можно дальше. В противном случае человека может «засосать» и «выплюнуть» на далёкое расстояние.
Напомним, что в конце прошлой недели белгородцы заметили смерчи в нескольких населённых пунктах Яковлевского горокруга — в селе Кустовое и посёлке Томаровка.