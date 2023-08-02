Гладков: в Белгородской области помогут выплатами детям с целиакией

О том, что детям с «мучной болезнью» могут назначить выплаты, стало известно в начале июля. В регионе на учёте у врачей-специалистов состоит 26 детей с диагнозом «целиакия». На их поддержку в 2023 году потребуется 4,68 млн рублей.