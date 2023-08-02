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Гладков: в Белгородской области помогут выплатами детям с целиакией

2 августа 2023, 15:29
Фото: 1MI

Детям с редким заболеванием в Белгородской области будут платить по 15 тысяч рублей

Семьи с детьми, страдающими целиакией, или «мучной болезнью», будут получать выплаты в размере 15 тыс. рублей ежемесячно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Всего в регионе проживает более 20 таких детей.
Сюжет
Выплаты

В Белгородской области детям с «мучной болезнью» назначили выплаты. Семьям с детьми, страдающими целиакией, будут выплачивать по 15 тыс. рублей ежемесячно.

«В нашей области принято решение оказать помощь семьям, где есть больные дети, которые болеют редким заболеванием целиакией — аутоиммунное заболевание, из-за которого нельзя принимать пищу с глютеном», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Добавим, что деньги на эти цели выделят из областного бюджета.

О том, что детям с «мучной болезнью» могут назначить выплаты, стало известно в начале июля. В регионе на учёте у врачей-специалистов состоит 26 детей с диагнозом «целиакия». На их поддержку в 2023 году потребуется 4,68 млн рублей.

Детям с «мучной болезнью» в Белгородской области могут назначить выплаты
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#Наталья Корявых#Редкое заболевание#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Выплаты#Общество#Медицина#Дети#Мучная болезнь#Целиакия#Хорошие новости
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