Гладков: в Белгородской области помогут выплатами детям с целиакией

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В Белгородской области детям с «мучной болезнью» назначили выплаты. Семьям с детьми, страдающими целиакией, будут выплачивать по 15 тыс. рублей ежемесячно.
«В нашей области принято решение оказать помощь семьям, где есть больные дети, которые болеют редким заболеванием целиакией — аутоиммунное заболевание, из-за которого нельзя принимать пищу с глютеном», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Добавим, что деньги на эти цели выделят из областного бюджета.
О том, что детям с «мучной болезнью» могут назначить выплаты, стало известно в начале июля. В регионе на учёте у врачей-специалистов состоит 26 детей с диагнозом «целиакия». На их поддержку в 2023 году потребуется 4,68 млн рублей.