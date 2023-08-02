Дело уже привычное: в Белгороде вновь отключили светофоры

В центре Белгорода отключили светофоры

Светофоры отключили на перекрёстке улиц Победы и Чумичова, восстановить их работу должны к вечеру. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения. Также светофоры с утра 2 августа не работали ещё на нескольких участках.