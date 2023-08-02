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Дело уже привычное: в Белгороде вновь отключили светофоры

2 августа 2023, 09:10
Фото: 1MI
Светофор

В центре Белгорода отключили светофоры

Светофоры отключили на перекрёстке улиц Победы и Чумичова, восстановить их работу должны к вечеру. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения. Также светофоры с утра 2 августа не работали ещё на нескольких участках.

В Белгороде вновь отключили светофоры. В этот раз — в центре города.

Их выключили на пересечении улиц Победы и Николая Чумичова из-за работ на сетях электроснабжения. Вернуть их к прежнему режиму планируется до 17:00.

Светофоры также не работали на Белгородском проспекте на пересечении с проспектом Богдана Хмельницкого и в районе Центрального рынка. Причиной стало отсутствие электропитания. К полудню проблему устранили.

Ещё одно отключение было утром 2 августа — на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Мичурина. Работу объекта уже восстановили.

Уже после полудня стало известно, что светофоры также отключили на пересечении улиц Корочанской и Серафимовича. Причина — работы на сетях электроснабжения, завершить которые планируется до 17:00.

Отключения светофоров в Белгороде в последнее время происходят довольно часто. 24 июля, например, их выключили на перекрёстках улиц Магистральной и Молодёжной, Преображенской и Пушкина, Преображенской и Гостёнской. Там проводились ремонтные работы.

Не опять, а снова: в Белгороде отключили светофоры
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Город#Светофоры#Отключение#Ремонтные работы#Новости Белгорода
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