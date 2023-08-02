Дело уже привычное: в Белгороде вновь отключили светофоры

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Белгороде вновь отключили светофоры. В этот раз — в центре города.
Их выключили на пересечении улиц Победы и Николая Чумичова из-за работ на сетях электроснабжения. Вернуть их к прежнему режиму планируется до 17:00.
Светофоры также не работали на Белгородском проспекте на пересечении с проспектом Богдана Хмельницкого и в районе Центрального рынка. Причиной стало отсутствие электропитания. К полудню проблему устранили.
Ещё одно отключение было утром 2 августа — на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Мичурина. Работу объекта уже восстановили.
Уже после полудня стало известно, что светофоры также отключили на пересечении улиц Корочанской и Серафимовича. Причина — работы на сетях электроснабжения, завершить которые планируется до 17:00.
Отключения светофоров в Белгороде в последнее время происходят довольно часто. 24 июля, например, их выключили на перекрёстках улиц Магистральной и Молодёжной, Преображенской и Пушкина, Преображенской и Гостёнской. Там проводились ремонтные работы.